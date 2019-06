Sea watch sempre più vicina. Esposto della ong alla procura

HANDOUT - 20.06.2019, ---, Mittelmeer: Carola Rackete aus Kiel, deutsche Kapitänin der «Sea-Watch 3», aufgenommen an Bord des Rettungschiffs. Die deutsche Kapitänin des blockierten Rettungsschiffs «Sea-Watch 3» ist bereit, trotz Verbot der italienischen Regierung in die Hoheitsgewässer des Landes zu fahren. «Ich fahre in italienische Gewässer und ich bringe sie (die Migranten) in Sicherheit auf Lampedusa», sagte Rackete der Zeitung «La Repubblica» (Dienstag). Sie warte nun noch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++