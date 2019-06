Selfie in Capitanata, 61 comuni nel video-clip on line da 29 giugno

Di:

Foggia, 27 giugno 2019. Da sabato 29 giugno sarà on line il video clip di “Selfie in Capitanata” il nuovo brano musicale del comico e cauntautore foggiano Santino Caravella. Non un classico video-clip ma un vero e proprio corto musicale che mette in mostra le bellezze dei 61 comuni della provincia di Foggia, nessuno escluso.

“Abbiamo percorso in luogo e largo la Capitanata, collezionando oltre 10 mila km e producendo 600 minuti di girato, racconta Santino Caravella. ‘Selfie in Capitanata’ è un inno alla nostra terra meravigliosa e a tutti i suoi comuni che meritano di essere esaltati, gustati e promossi. La risposta delle amministrazioni e della gente è stata entusiasmante, a conferma di quanto questa sia una provincia ospitale e di cuore che ha voglia di farsi sentire per le cose belle”.

Il brano musicale, scaricabile gratuitamente su www.latuatv.tv e presente su tutti gli store digitali, è un coinvolgente reggaeton che diventa tarantella.

Santino Caravella si è avvalso della professionalità di oltre venti musicisti tra cui *Roberta Palumbo*, il maestro *Gianni Delle Fave*, la *Unza Unza Band*, i *Cantori di San Paolo di Civitate e San Giovanni Rotondo*, oltre che dell’importante supporto di *Mario Fanizzi, *autore e producer che vanta collaborazioni con Carlos Santana, Rhianna, Renato Zero, Mario Biondi e Annalisa. *Nel brano musicale spicca anche la voce di Ras Bamba*, mediatore interculturale dell’ONG Intersos, noto come *Mister Bamba*, il giovane allenatore ghanese della squadra del CARA di Borgo Mezzanone.

“*Per la realizzazione del video-clip* – a*ggiunge Santino Caravella *- devo ringraziare il regista *Michele Creta*, il co-autore *Roberto Caravella*, l’intero staff de *’La tua Tv’* capeggiata dal Project Manager *Nico Palatella* e i tanti amici che hanno prestato voce e volto a questo mio progetto. Tra questi *Antonio Montuori, Giovanni Mancini, Michela Fontana, Filippo Totaro, Mirko e Giovanni di Foggia Flag, Marzia Campagna, Stefania Benincaso e la Capitanata Band*. Spero che ‘*Selfie in Capitanata’* diventi la colonna sonora dell’estate”.