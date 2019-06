Vieste: mercoledì 3 luglio riprese di “Linea Verde Grand Tour”

Di:

Sono state spostate di un giorno, a mercoledì 3 luglio, le riprese a Vieste di una parte dello speciale di “Linea Verde Gran Tour” dedicato alla Puglia. Tutto si svolgerà all’alba sul mare. A presentare lo speciale ci sarà Lorella Cuccarini, a Federico Quaranta. Le quattro puntate speciali di “Linea Verde” andranno in onda dal 9 agosto, in prima serata, su RaiUno. La Puglia è stata scelta con altre tre regioni, vale a dire Liguria, Lombardia e Sardegna per raffigurare al meglio le bellezze d’Italia. Nei circa 10 minuti dedicati a Vieste, scelto come prologo per la puntata sulla Puglia, si partirà da un trabucco per arrivare alla costa vicina al Pizzomunno, traendo spunto dalla leggenda ormai resa celebre dalla canzone sanremese di Max Gazzè. Nella troupe Rai ci sarà anche il viestano Michele Dimaso. Il passaggio dal day time alla prima serata sarà una sfida per il consolidato format di “Linea Verde”.

Fonte: Rete Gargano