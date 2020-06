Apricena, in giro per la città armato di un coltello: bloccato

, 27 giugno 2020. Nella serata di martedì scorso, infine, sempre i Carabinieri di Apricena, mentre si trovavano di pattuglia, venivano informati da più cittadini, molto allarmati, che era stato notato un uomo, a piedi, che si aggirava per le strade cittadine con fare aggressivo e armato di coltello. Senza perdere un attimo, i militari si ponevano alla immediata ricerca dell’uomo che, da quanto segnalato, poteva essere potenzialmente molto pericoloso per i cittadini che si trovavano a passeggio per le strade, non comprendendo bene le intenzioni dello stesso.

Dopo una brevissima ricerca, anche grazie alle dettagliate informazioni fornite dai testimoni, gli operanti riuscivano a individuare l’uomo, un 40enne residente nel comune che effettivamente se ne andava tranquillamente a spasso con un coltello a serramanico aperto, e a bloccarlo prima che potesse accennare una qualsivoglia reazione. Ancora più preoccupante è stato il fatto che i militari, da una perquisizione personale sul posto, abbiano trovato un altro coltello a serramanico, occultato in una tasca dei pantaloni dello stesso. Le due armi bianche venivano immediatamente sequestrate e l’uomo deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato di armi atte ad offendere.