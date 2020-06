Canosa, 29enne con materiale esplosivo in camera da letto: arrestata

Una 29enne di Canosa di Puglia è stata arrestata dai carabinieri e posta ai domiciliari dopo essere stata trovata in possesso di dieci ordigni artigianali. la scoperta durante una perquisizione. Gli ordigni, confezionati come candelotti e muniti di miccia, erano nascosti nella camera da letto. Si è reso necessario l’intervento degli artificieri antisabotaggio del comando provinciale dei Carabinieri di Bari. I militari dopo aver accertato la pericolosità delle bombe, hanno dovuto mettere in sicurezza tutta la zona interessata prima di procedere al sequestro. I carabinieri stanno investigando sulla possibilità che gli ordigni avrebbero potuto essere utilizzati per compiere reati efferati.

Fonte: rainews