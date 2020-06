Nel monologo di apertura dell’ultima puntata di– in onda il venerdì in prima serata sulcommenta i principali fatti di attualità politica e presenta la classifica dei politici più graditi dagli italiani: “Al primo posto: è elegante e va in televisione più della Gruber. Appena trova uno che gli scriva i testi non c’è più partita. In seconda posizione c’è la ‘Tigre della Garbatella’,, che sale da settimane. Al quarto c’è Salvini, ma chi c’è al terzo posto fra i leader più graditi dagli italiani? Cioè chi è quel grande statista che ha osato scalzare Salvini dal podio?, l’invisibile: non compare mai, è l’unico ministro della Salute al mondo che non s’è fatto vedere neanche durante una pandemia. Speranza è come Elena Ferrante: non esiste, ma entra in classifica”. Fonte: ilfattoquotidiano