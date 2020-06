Dopo il lockdown a Foggia, Leali canta “Il mio canto libero” agli Spedali Civili

E l’immensità si apre intorno a noi. Grande la commozione per l’omaggio di Fausto Leali che ha cantato davanti all’ospedale di Brescia. L’artista ha interpretato la storica canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero. E l’ha fatto per tutti coloro che si sono sacrificati in questi mesi di emergenza e di lacrime. Il silenzio surreale, gli applausi finali. Tutto ha fatto ripercorrere giorni che nessuno potrà mai dimenticare.

Il lockdown di Leali è stato di lavoro a Foggia, terra della moglie, e di registrazione di brani con il suo chitarrista Francesco. Alla domanda se sarebbe pronto a replicare un’esibizione simile a quella davanti agli Spedali Civili nella piazza coperta più grande d’Europa, piazza Città di Lombardia ha detto sì. “Sono pronto sempre pronto a cantare”, ha concluso Fausto Leali.

Gratitudine in prima linea Spero vi piaccia questo video, ne vado orgoglioso e ringrazio chi mi ha voluto concedere questo onore, ringrazio tutti i medici, infermieri, infermiere e quelli che hanno collaborato a questo progetto, grazie BRESCIA, auguro a tutti una nuova e forte ripresa, buona salute… con affetto il vostro Faustino.❤️❤️❤️ Pubblicato da Fausto Leali su Giovedì 25 giugno 2020

Fonte: ilsecoloditalia