Foggia (fu) capitale del mondo ai tempi di Federico II: Stele ricordo

Sarà collocata probabilmente il 29 maggio 2021 in piazza Nigri, a pochi metri di distanza dall’Archivolto del palazzo imperiale, unaa commemorare un grande evento storico:. E il fatto che, per circa un quarto di secolo, Foggia fu capitale del mondo perché a volerla “regale inclita sede imperiale” fu proprio “lo Stupor Mundi”, Federico II appunto.

A renderlo noto, Pasquale Episcopo, giornalista e storico foggiano trapiantato in Germania da circa 27 anni ma sempre rimasto legato ed affezionato alla sua città d’origine.

Perché Federico II scelse Foggia? Secondo Episcopo, la risposta è molto più semplice di quanto si pensi: l’imperatore voleva una città tutta sua.

A Foggia Federico II arrivò nel febbraio del 1221, pochi mesi dopo l’incoronazione a imperatore, e se ne innamorò. A lui infatti è attribuita la frase “se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui”.

Situata al centro di una vasta pianura, circondata da boschi, laghi, colline e monti, non lontana dal mare, geograficamente in posizione centrale rispetto ai territori dell’Impero, Foggia dunque fu vista dall’imperatore come la sede ideale dove stabilirsi e dove, pare, sapeva di poter trovare una città libera dall’influsso di precedenti dinastie e meno assoggettata all’autorità papale di altre località del Sud Italia. Nel 1223 diede ordine quindi di costruire il magnifico palazzo che divenne la sua residenza e in cui si stabilì, sia pur con frequenti assenze, fino al 1250, anno della sua morte. Con l’intenzione di recuperare la memoria di quel passato di Foggia che ha visto tale città protagonista, Pasquale Episcopo ormai da anni organizza conferenze sul tema. Importante, come lui sostiene, recuperare un tale periodo della Storia di Foggia che molti storici e libri di Storia sembrano aver lasciato nell’oblio. Nell’agosto 2019, quindi, Episcopo aveva lanciato all’Amministrazione Landella la proposta: collocare una Stele in un punto della città proprio a memoria del grande passato della città di Foggia. Un esempio da portare all’attenzione dei foggiani in un presente in cui la città mostra il bisogno e la volontà, da più parti, di una nuova rinascita.

“La stele sarà donata da Johann Heinrich von Stein, economista e professore emerito dell’Università di Stoccarda, grande appassionato della storia della dinastia degli Hohenstaufen, di cui Federico II faceva parte” il racconto di Episcopo “che ho avuto il piacere di conoscere due anni fa e che fin dall’inizio mi ha parlato del suo desiderio di donare una Stele commemorativa alla nostra città chiedendomi di dargli una mano a realizzarlo”. Nel novembre 2019 la proposta di collocare la Stele nel centro storico è stata quindi approvata dalla giunta comunale della città di Foggia.

L’emergenza Coronavirus ha poi costretto ad un rallentamento dei lavori preparatori all’evento. Il professor Heinrich Von Stein sarebbe dovuto recarsi in visita a Foggia per un sopralluogo del punto in cui si intende collocare la Stele. Visita a questo punto rimandata a data da stabilire, probabilmente in autunno. “In questi mesi caratterizzati dal l’incertezza più totale ho mantenuto i contatti col professore” racconta Episcopo “e in tutta sincerità devo dire di aver temuto che la sua disponibilità in qualità di donatore venisse meno proprio a causa della crisi da Covid 19. Tuttavia il professore mi ha confermato la sua disponibilità a donare la Stele e ha detto che i tempi del progetto sono ancora tali da permetterne la realizzazione”.

Il marmo travertino con cui sarà realizzata la Stele verrà prelevato in una cava della Baviera. Seguiranno la realizzazione da parte dello scultore a Stoccarda ed il trasporto a Foggia, dove un robusto basamento sotterraneo dovrà essere predisposto per tempo. La Stele di Foggia sarà la n. 40 di una serie di Stele collocate in svariate località di sei paesi europei (Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda e Repubblica Ceca) dove la dinastia degli Hohenstaufen visse e governò.

Ogni Stele ha un peso di circa cinque tonnellate e tre metri d’altezza. Nel 2012 ne è stata collocata una a Göppingen, città dell’antica Svevia che dal 1971 risulta essere gemellata con Foggia. Nel 2021 il gemellaggio compirà 50 anni. Un ulteriore motivo, questo, per celebrare la collocazione della Stele in piazza Nigri esattamente nella primavera del prossimo anno.

“Personalmente auspico che il progetto possa vedere la luce nei tempi previsti in modo da celebrare l’800esimo anniversario dell’arrivo di Federico II in città” la sottolineatura di Pasquale Episcopo. “Nei prossimi dodici mesi continuerò a lavorare a questo importante progetto e sarò spesso a Foggia nella speranza di riuscire a sensibilizzare e ad aggregare il maggior numero di concittadini intorno al valore simbolico della Stele, affinché essa diventi punto di partenza per la rinascita culturale della città. A Foggia c’è più che mai bisogno di condivisione, di fare squadra e quadrato intorno ai valori che contano”.

La Stele, dunque, per Episcopo, come un’occasione per diffondere la consapevolezza e forse l’orgoglio di essere abitanti di una città che è stata capitale del mondo.

“Mi piacerebbe che la Stele diventasse di tutti, che fosse per tutti simbolo di appartenenza. Che fungesse da stimolo per il rilancio sociale, economico e culturale della città. Mi piacerebbe che la Stele unisse i foggiani”.

