Gargano. “Punta Rossa”. “Il Paradiso senza andare lontano..”

Gargano. “In questi tempi più che mai, non avendo la possibilità di fare viaggi a lungo raggio, mi sto accorgendo di. Al momento mi lasciano a bocca aperta le numerose spiagge delQuale occasione migliore dell’estate per andare alla scoperta di nuovi angoli nascosti?Oltre a trascorrere una giornata di relax, il mio obiettivo è anche fare un censimento delle spiagge dello sperone italiano.

Oggi vi porto con me nel Comune di Monte Sant’Angelo, dove ho avuto l’incontro più bello degli ultimi tempi. La spiaggia di Punta Rossa ed io ci siamo trovate per la prima volta ed è stato amore a prima vista. Per accedere alla spiaggia bisogna percorrere un’enorme discesa che affianca la montagna e grazie alla quale si riesce a scoprire piano piano la bellissima spiaggia”.

(FONTE Nata per viaggiare – Alessia Musella, che si ringrazia)