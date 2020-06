Rai1, “Cose Nostre” torna a parlare della Mafia del Gargano

Cinque edizioni di successo, con uno share fisso del 10 per cento e spesso superiore all’11-12%, per il programma della Rai, Cose Nostre, ideato dalla giornalista Emilia Brandi, curato dalla regia di Raffaele Maiolino e scritto da Vincenza Berti, Federico Lodoli, Carlo Puca e Sergio Leszczynski. Una trasmissione di Rai1 che dal 2015 racconta, in varie puntate, la storia e la vita di donne e uomini che si sono opposti alla violenza delle mafie pagando un prezzo molto alto, ma senza mai smettere di fare il proprio dovere.

Nella prossima puntata, che sarà trasmessa l’8 luglio, Emilia Brandi in un’intervista a Repubblica spiega che: “Parleremo della strage di San Marco in Lamis, avvenuta il 9 agosto del 2017 e che provocò quattro morti per mano della mafia pugliese del Gargano. La cosiddetta ‘quarta mafia’, di cui fino a quel momento nessuno aveva parlato. Furono uccisi due mafiosi e due contadini che si trovavano lì per caso”.

“Nelle scorse edizioni -aggiunge la giornalista- sono stati indagati anche questi rapporti e i legami massoneria-mafia-poltica. Varie volte ci siamo resi conto che in molti territori, paesi, città, mancano prefetture, commissariati, agenti. Bisogna investire nella lotta alla mafia, potenziare le strutture esistenti, aiutare chi rischia la vita tutti i giorni per combattarla e arrestare piccoli e grandi boss”.