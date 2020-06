Foggia. Riaprono i parchi giochi comunali, nuovi percorsi e regole

Foggia, 27 giugno 2020. Da oggi riaprono i tre parchi giochi gestiti dal Comune di Foggia, all’interno dellama con alcune nuove regole. Sono stati riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza tra gli utenti. Sono stati individuati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita ed è stata eseguita, prima della riapertura, la sanificazione delle aree attrezzate e relativi giochi, che sarà ripetuta con cadenza giornaliera.

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e da parte dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. E in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento è consentito l’accesso a un solo accompagnatore per bambino.

Gli orari di apertura, per i restanti giorni di giugno, saranno dalle ore 10 alle 13 al mattino e dalle ore 17 alle 20 nel pomeriggio, mentre per i mesi di luglio, agosto e settembre, saranno dalle ore 9 alle 12 nella fascia antimeridiana e dalle 18 alle 21 per la fascia pomeridiana.