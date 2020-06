. “Nasce “Statoquotidiano al mare con voi”, rubrica in diretta dalle spiagge della litoranea sipontina. Da domani domenica 28 luglio Statoquotidiano sarà in diretta per un minuto da qualsiasi lido richieda la nostra presenza per una puntata “pilota”.

Se volete prenotarvi inviateci un messaggio su Messenger o scrivete al nostro inviato Antonio Beverelli (340 1198487).