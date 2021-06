“L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafón

Un mistero, un libro, un autore scomparso, storie d’amore, relazioni familiari intricate, ironia. Ci sono ombre nella vita di Julián Carax ma Daniel Sempere vuole scoprire di cosa si tratti.

Dimenticare è utile ma ricordare è fondamentale.

Il 19 giugno 2020 muore a 55 anni Carlos Ruiz Zafón. Scopro che è un famoso scrittore, ma, ahimè, non avendo mai letto nemmeno uno dei sui libri e poiché mi vergogno profondamente di non conoscere né la vita né le opere di uno degli scrittori europei più famosi, cerco la sua bibliografia. Come scegliere tra la sua opere? Ci deve essere un modo e lo scelgo per l’ambientazione, Barcellona, che ritorna in altri suoi libri.

Il primo della tetralogia dedicata al “Cimitero dei libri dimenticati” comincia proprio da “L’ombra del vento” e si svolge in una delle città che avrei voluto visitare lo scorso anno, quando decisa a prendere biglietto e soggiorno per tre giorni in una delle città più visitate d’ Europa, con lo scoppiare della pandemia, mi trovo costretta a viaggiare con i libri e immagino tra le vie mai viste di una vecchia Barcellona del 1945 dipanarsi la storia di Daniel. A undici anni viene accompagnato dal padre (venditore di libri usati) nel “Cimitero dei libri dimenticati”. Inizialmente solo la parola cimitero mi mette angoscia e quasi mi frena dalla voglia di continuare una lettura all’inizio non del tutto piacevole, colpa anche di un personaggio abbastanza macabro dal nome di Lain Cobert.

Non demordo e capisco che, alla parola “Cimitero” è stato dato solo un significato, quello di un posto dimenticato, un posto dove si seppellisce qualcosa che non deve essere riesumato se non per essere protetto a tutti i costi da chi decide di prelevarlo dall’immensa biblioteca dei libri dimenticati. “Nessuno sa con certezza da quanto tempo esista o chi l’abbia creato. Ti posso solo ripetere quello che mi disse mio padre: quando una biblioteca scompare, quando una libreria chiude i battenti, quando un libro viene cancellato dall’oblio, noi, i custodi di questo luogo, facciamo in modo che arrivi qui. E qui i libri che più nessuno ricorda, i libri perduti nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. …ma in realtà i libri non ci appartengono mai. Ognuno di questi libri è stato il miglior amico di qualcuno. Adesso hanno soltanto noi”.

Il libro scelto da Daniel è “L’ombra del vento” di Giulián Carax. Presto si rende conto che l’unica copia esistente è quella da lui in possesso e qualcuno vorrebbe bruciarla. Perché? Il mistero si infittisce e Daniel indaga nella vita del suo autore il quale sembra essere legato al suo presente attraverso i personaggi man mano descritti.

Da leggermente tetra, la lettura diventa piacevolissima soprattutto quando incontro e adoro il personaggio di Fermín Romero De Torres.

Con sapiente ironia, nelle sue parole scorrono le scene di una Spagna franchista uscente dalla guerra civile, ragion per cui il libro mi appare ancor di più con una profondità di secondo livello e per i più attenti tinta di colori patriottici. ll ruolo del racconto e della letteratura nella scrittura di Zafon è fondamentale per ingrandire e leggere la realtà nella sua verità soprattutto storica. Lo stesso Fermín nasconde un mistero legato al suo passato, infatti Daniel lo incontra mendicante ma la sua vita è tutt’altro che insignificante.

Le vicende vissute da Julián e Daniel sembrano avere un parallelismo, i loro amori anche, oltreché ostacolati da dinamiche simili al punto da confondere quasi personaggi e tempi storici. Avvincente e allo stesso tempo strutturato sulle emozioni e sulla vita personale di ogni personaggio, raccontato in maniera descrittiva e introspettiva, ciascun protagonista è legato alla vita di un altro utilizzando il flashback come forma ripetuta di continuo, fino ad intrecciare tutto con elegante maestria letteraria. L’autore riesce a dipanare il gomitolo di storie tra loro collegate e tutto si rivela soltanto alla fine. Ragione per la quale non vedrete l’ora di arrivarci con il fiato sospeso, infatti il finale non è affatto scontato, tanto meno prevedibile. Del resto la fama dell’autore non è casuale e nemmeno le sue traduzioni, sono ben 36 le lingue che hanno tradotto questo libro.

Mi piace dare risalto ad alcune frasi che trovo illuminanti nel testo. Julián si trova nell’immensa biblioteca del signor Aldaya, colui che decide di dargli un istruzione e chiede al figlio del magnate perché non leggesse quei libri, il ragazzo risponde svogliato: “i libri sono noiosi” e Julián stupito gli fa eco “i libri sono specchi, riflettono ciò che abbiamo dentro”.

Quando invece, prendendo il treno per Parigi, il suo fedele miglior amico gli suggerisce: “…conserva i tuoi sogni, non puoi sapere quando ne avrai bisogno” Daniel chiosa con un “sempre”. Questa frase l’ho letta e riletta come esercizio e mantra. Provate a farlo anche voi.

a cura di Sefora Papagna, Manfredonia