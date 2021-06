Manrico Erriu il samurai che parla italiano visita Manfredonia

Promosso dalla Accademia I Cavalieri d’Onore e Umiltà del Maestro Giuseppe Vuovolo a Manfredonia il 20 giugno si è svolto il 2º Seminario di arti marziali in Italia del Kitamura Ryu a cura del Maestro Manrico Erriu, all’anagrafe italiano ma giapponese per formazione e cultura, come evince dalla sua intensa e vendutissima autobiografia pubblicata. Il Maestro Erriu è un reale samurai, appartenente alla famiglia del Kitamura Ryu appunto e della quale ha esposto alcune tecniche di combattimento e orientamenti spirituali durante il workshop tenutosi al Palatoma. Abbiamo posto alcune domande all’unico samurai italiano.

Buongiorno M.stro Erriu come è andato il seminario? Ha sentito feeling con

gli allievi del corso di Manfredonia?

Buongiorno a Lei e grazie mille per avermi offerto l’opportunità di essere intervistato.

Il seminario è andato molto bene, nonostante il caldo asfissiante e le otto ore di

addestramento intensivo, i partecipanti lo hanno affrontato con il giusto spirito,

riuscendo a concluderlo con ottimi risultati. Sono estremamente contento di avere

avuto l’opportunità di lavorare con loro, un gruppo coeso e disciplinato, con il quale

ho potuto ricreare la giusta atmosfera e operare con il rigore richiesto per la

trasmissione delle tradizioni che rappresento. Ci tengo a ringraziare anche il Sig.

Antonio Fraticelli, presidente della struttura che ci ha ospitato, e la Dott.ssa Tina

Salvemini per aver contribuito alla realizzazione del materiale fotografico a

testimonianza dell’evento.

Fra gli allievi erano rappresentate diverse età e generi. La disciplina che

insegna è per tutti e attuabile da tutti?

Assolutamente si, le discipline che insegno e pratico sono indicate a tutti, non si

fanno distinzioni di genere o di età. Si combatte ogni giorno, in ogni contesto del

quotidiano. La vita va affrontata con forza e determinazione, siamo tutti guerrieri,

anche chi ancora non sa di esserlo. La differenza sta nel fatto che noi abbiamo

riconosciuto questa condizione e ci addestriamo per preservarne lo spirito e la

determinazione.

Dobbiamo presupporre che la rivedremo a Manfredonia?

Mi sono trovato particolarmente bene a Manfredonia, a partire dalla splendida

accoglienza fino all’ottima organizzazione e gestione dell’evento. Per questo, grazie

al maestro Vuovolo, si sta programmando un altro seminario per il mese di ottobre

2021.

Il maestro Vuovolo da anni è impegnato in una difficile trascrizione della

tradizione sipontina del bastone e del coltello. Inoltre è il promotore di una

nuova codifica sportiva, agonistica della medesima. Una sua riflessione sul

rapporto fra tradizione e innovazione nelle arti marziali?

Il maestro Vuovolo sta facendo un eccellente lavoro, sotto moltissimi punti di vista.

Primo tra tutti sta preservando con grandissima perizia una tradizione importante del

proprio paese, mantenendola viva nella sua completezza ed efficacia. Rimasi

piacevolmente colpito dal suo impegno, una vera e propria missione per lui, dettata

in primis dalla sua grande passione per la tradizione che protegge e pratica e in

secundis da un senso del dovere e del rispetto nei confronti della propria terra per i

quali meriterebbe, a mio modesto parere, di essere riconosciuto anche a livello

istituzionale, spero che ciò accada presto. I valori che ci accomunano sono il motivo per il quale si è deciso di avviare una collaborazione tra l’Accademia I Cavalieri d’Onore e Umiltà di cui è fondatore e la BUSHI Tactics, entità formativa ed operativa di cui sono presidente e fondatore. La BUSHI Tactics (www.bushi-tactics.com) unisce nei propri programmi formativi, discipline antiche con quelle moderne.

La tradizione deve supportare l’innovazione senza mai dissociarsi dal contesto.Senza la tradizione non esisterebbe innovazione. L’antico e il moderno devono camminare di pari passo per essere efficaci.

Nel seminario si è approfondita anche la parte meditativo spirituale. Quale la

sua idea della necessità di vivere una dimensione spirituale oggi per chi

pratica arti marziali o sport in genere e per estensione per tutti?

L’essere umano è stato sempre afflitto dagli stessi problemi e dilemmi. La ricerca

della felicità è strettamente connessa con la percezione che ognuno di noi ha della

realtà che lo circonda. Affinché un essere umano possa vivere una condizione di

armonia ed equilibrio, è necessario che la dimensione spirituale divenga e permanga

un tutt’uno con quella mentale e fisica. Man mano che la modernizzazione e la

tecnologia avanzano, la spiritualità tende a sparire, è una tendenza crudele e

implacabile, soprattutto in Occidente. L’essere umano privato della spiritualità non

solo perde una dimensione essenziale ma lo stesso equilibrio psico-fisico.

Le nostre tradizioni guerriero-ascetiche ci consentono di permanere ancorati alle

tradizioni, in uno stato di equilibrio permanente, derivante dalla consapevolezza che

nulla esista realmente. Mantenersi ancorati alle proprie tradizioni e alla propria

spiritualità ci permette di progredire e convivere con la modernizzazione sfrenata alla

quale siamo sottoposti. La spiritualità, per essere efficace in tempi moderni, deve

ritrovarsi in ogni aspetto del quotidiano, ad uso e beneficio di tutti, non soltanto di chi

pratica discipline marziali o meditative. La spiritualità ci impone l’essere rispettosi di

ciò che ci circonda, dalle persone, alla natura e all’ambiente per estensione, oltre

all’essere disciplinati. Il rispetto e la disciplina creano migliori persone, migliori

persone creano una migliore società.



Nel nostro Clan, il Kitamura Ryū (nome fittizio), l’addestramento alle discipline

guerriere (combattimento armato e disarmato) si fonde insieme alle pratiche asceticomonastiche, lo shugendō. Il fulcro delle dottrine è il rapporto tra l’uomo, la natura e l’universo. Si tratta di una pratica frutto di una fusione di elementi provenienti da

diverse religioni, ideologie e filosofie. Il nome può essere tradotto come la via che

porta ad acquisire poteri spirituali. Questa pratica, grazie all’uso di formule recitative

di potere (mantrā), forme create con le mani (mūdra), preghiere mistiche (sūtra) e alla

celebrazione di vari rituali celebrati prevalentemente in ambienti naturali quali aree di

montagna o di mare, permette al praticante di sviluppare doti particolari: gestire i

sentimenti, affrontare e sconfiggere le proprie debolezze e paure sono solo alcuni dei

benefici derivanti da tali pratiche.

Grazie!

Nota biografica del maestro Manrico Erriu

Nato in Italia il 15 gennaio del 1974, Manrico Erriu, imprenditore, creativo, innovatore

e stratega, inizia il suo percorso formativo in Giappone divenendo dopo anni di

addestramento un maestro delle dottrine e tradizioni guerriere e spirituali custodite da

un Clan Giapponese, il Kitamura Ryu.

Apprende l’arte della strategia e dell’inganno durante gli anni più duri del suo

addestramento. Importa in Italia parte delle tradizioni del Clan, insegnando

ufficiosamente dal 1996, ufficialmente dal 2000, a una ristrettissima cerchia di

persone, le discipline guerriere giapponesi (Bujutsu) e sistemi antichi di sviluppo del

potenziale psicofisico e spirituale, una combinazione di buddismo esoterico,

shintoismo, dottrine, filosofie e pratiche rituali (Kitamura Ryū no Shugendō).

Nel 2012 diviene l’unico istruttore non israeliano ad addestrare personale della

sicurezza in anti-terrorismo e protezione di dignitari in Israele e far parte di una

organizzazione non governativa che al suo interno aveva esclusivamente istruttori

Israeliani.

Specializzatosi in “counter terrorism”, “intelligence” e “sicurezza internazionale” in

Israele, nel 2013 fonda e dirige nel Regno Unito la “GENI-AX Worldwide Network”

(www.geniax-close-protection-courses.com), organizzazione internazionale operante

nel settore del “counter terrorism” e fornisce, in maniera indipendente, servizi di

supporto tattico e strategico ad entità governative e private di tutto il mondo.

Partecipa, direttamente, in varie missioni operative e fornisce programmi addestrativi

speciali per unità private e governative di tutto il mondo, lavora in 5 Continenti, in oltre

25 Paesi, addestrando migliaia di operatori in materia di anti-terrorismo e Close

Protection.

Costruisce negli anni un vasto network internazionale e avvia progetti imprenditoriali

in settori multipli, facendo della indipendenza il proprio cavallo di battaglia.

E’ fondatore e presidente del WATANABE & KITAMURA Group (www.watanabekitamura-group.com), organizzazione internazionale operante in diversi settori e

ambiti che spaziano dagli investimenti in tecnologia e innovazione alla divulgazione della cultura, tradizioni e arti Giapponesi in tutto il mondo.

È fondatore e presidente del Kitamura Bujutsu Kai (www.kitamura-bujutsu-kai.com),

della BUSHI Tactics (www.bushi-tactics.com), della SSCS – Security Skills

Certification Scheme (www.sscs-scheme.com) e del Modern Samurai Clan Project

(www.modern-samurai-clan-project.com).

Ha all’attivo anche due libri italiani autobiografici:

1) Nel dubbio uccidi. L’arte dell’inganno. Autobiografia di uno stratega.

2) SHUGENDŌ. I poteri mistici dei Kitamura. Morire umani, rinascere Shugenja,

immortali.

Tre invece i volumi in lingua inglese:

1) Aviation Counter Terrorism and Operational Security;

2) Weapons of Mass Destruction and Improvised Explosive Devices. Threat CounterMeasures;

3) Managing Security Overseas. Best Practices for the International Security Advisor.

The Middle East.