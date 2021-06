STATOQUOTIDIANO.IT, 27 GIUGNO 2021. Nella ex cava Geroletta a Maleo si sono dati appuntamento 700 giovani per un rave party non autorizzato, in totale violazione delle norme anti Covid vigenti, senza mascherine e senza distanziamento.

Il comune di Maleo si trova a 6 chilometri da quello di Codogno, tristemente noto per essere stato il primo infettato dal Covid, e pochi giorni fa l’Ats ha rilevato un focolaio di 11 persone contagiate, tre delle quali con variante Delta.

Grazie al passaparola su vari siti web e piattaforme social, i giovani sono ritrovati ai campi di Cascina Ronchi, vecchia cava abbandonata, tagliando lucchetti e catene che chiudevano il sito, e portando dentro camion forniti di casse, consolle e adibiti alla vendita di alcolici, hanno dato inizio alla festa.

I suoni alti scanditi al ritmo di musica hanno attirato l’attenzione degli abitanti del luogo che hanno avvisato le forze dell’ordine.

Inutile la mediazione coi partecipanti, che hanno voluto dimostrare il loro disaccordo per le norme anti Covid. Sul posto uomini della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale controllano a distanza il rave, che dovrebbe finire prima di sera, riuscendo ad identificare alcune decine di “ravers” .

Intanto il sindaco di Maleo, Sguazzi, esprime forte preoccupazione poiché il deflusso dei partecipanti, sotto l’effetto di bevande superalcoliche e di sostanze stupefacenti, avviene verso tutta l’area comunale, con segnalazioni di alcuni soggetti in preda a bisogni fisiologici nel parco cittadino.

Già avviate dalla Procura di Lodi le indagini, utili a scoprire gli organizzatori del rave. Non è escluso che già nella giornata di lunedì possano partire le prime denunce.

A cura di Piercosimo Zino, 27 giugno 2021