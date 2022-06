Cinque Reali Siti. Troppi incendi: “Bisogna intervenire”.

Orta Nova, 26 giugno 2022 – Sono ormai giorni e giorni che il territorio dei Cinque Reali Siti è interessato da un fenomeno preoccupante: scoppiano incendi improvvisamente nelle periferie e nelle campagne limitrofe, causando non pochi disagi ai cittadini residenti nelle zone, di volta in volta, colpite. Ultima, in ordine di tempo, ad Orta Nova, in via Tommaso Fiore, dove, nella serata del 24 giugno scorso, le fiamme, di entità nient’affatto trascurabile, hanno colpito in particolare l’area di sgambamento per cani, le sterpaglie che si trovavano nel recinto, fino quasi a raggiungere gli edifici circostanti.

Avvisate, in tali circostanze, le forze dell’ordine, come carabinieri e polizia locale, e avviate indagini volte a ricostruire dinamiche e responsabilità. Ma rimangono, al momento, ignoti i possibili autori o le eventuali cause che hanno determinato l’insorgere degli incendi.

Alcune ipotesi sembrano essere al vaglio:

1. Nelle campagne, pare sia usuale, da parte di taluni, bruciare plastiche e rifiuti tossici vari, senza considerare che ciò provoca esalazioni nocive per l’ambiente e per le persone;

2. Sotto attacco sarebbero, o sarebbero stati, da parte di ignoti, i campi di grano, nel tempo corrente della mietitura. Per arrecare danni ai proprietari? Vi sarebbero testimonianze a tal proposito. Oppure, per volontà degli stessi proprietari in cerca di agevolazioni assicurative?

3. Molte ormai sarebbero le discariche abusive nei Cinque Reali Siti dove l’obiettivo degli ipotetici incendiari sarebbe quello di smaltire rifiuti ammucchiati.

Data l’entità dei roghi, sono stati chiamati ad intervenire anche i pompieri in talune occasioni. Soprattutto perché i fuochi si sono propagati fin nelle vicinanze di punti distributori di carburante , nel comprensibile timore che ciò avrebbe potuto dar luogo a conseguenze estreme.

“Occorre rispondere all’invito delle autorità a denunciare. E occorre che le stesse autorità intervengano”, questo il richiamo insistente, sui social, come nelle discussioni di quartiere.

La situazione risulta ormai essere diventata insostenibile: a rischio incendio sarebbero tante aree di suolo pubblico, piene di sterpaglie e in stato di abbandono.

Daniela Iannuzzi