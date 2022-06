Il turismo a Manfredonia, l’eterno incompiuto

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/06/2022 – Stazione di Manfredonia, domenica 26 giugno, ore 18,45. Mi trovo per caso nei pressi dei binari dell’unica fermata cittadina, oltre a quella di Siponto riservata soprattutto ai bagnanti. Il biglietto di presentazione per tanti turisti che arrivano d’ogni dove. Tra i binari ci sono rifiuti di ogni genere, la palazzina con gli uffici della stazione è piena di graffiti, si nota anche un condizionatore attaccato alla parete dove hanno staccato diversi pezzi.

Il marciapiede ha l’asfalto a pezzi, diversi cocci di bottiglie rotte sono sparsi dovunque. Due genitori con un bambino di pochi anni guardano preoccupati. Un gruppo di ragazzi non ha i biglietti e non è fatto salite sulle carrozze. Un soggetto, molto esagitato, pretende di salire comunque, grida rabbiosamente e sembra quasi volersi attaccare al treno che parte. Nel frattempo diverse persone attraversano a pieni un terreno pieno di sterpaglie tra la zona del Porto turistico e la stazione stessa. Ci sono 3 km tra l’inizio di via Aldo Moro e Siponto. In mezzo nessuna strada di collegamento. Tranne quella a piedi in mezzo al terreno e binari.

Questo è solo uno dei tanti esempi di degrado che si trascina da anni. In città ci sono sempre stati due fronti. C’è chi ritiene che sia necessario non parlare di questi aspetti, indicando pure gli organi di informazione come “responsabili” della “cattiva pubblicità”. Peccato che, nell’epoca dei social, chiunque può fotografare e commentare dovunque. A maggior ragione se si tratta dei luoghi più frequentati. C’è poi chi si concentra a parlare del degrado, sempre e comunque.

Manfredonia avrebbe tantissime potenzialità turistiche. Vanta una posizione invidiabile, un clima ottimo tutto l’anno, notevoli aspetti culturali e archeologici, benché sotto valorizzati. Troppi aspetti però sono trascurati, uniti alla mancanza di controlli e di senso civico di molti, impedendo alla città di fare quel salto di qualità che le consentirebbero si staccarsi dall’essere frequentata dal semplice cittadino di ritorno o da un certo “turista” proveniente dalle cittadine vicine che trattano il territorio come una discarica. Altrimenti il turismo resterà per sempre un esterno incompiuto.