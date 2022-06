Manfredonia, chiesta autorizzazione per le luminarie natalizie

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/06/2022 – Siamo nel pieno del caldo della stagione estiva con temperatura ben al di sopra della media del periodo. Eppure c’è chi già pensa al prossimo Natale ed alle relative luminarie che tanto successo hanno riscosso nell’edizione “Luci del Golfo 2021”.

Nello specifico il Presidente dell’Associazione culturale “IO SONO PARTITA IVA”, mediante l’istanza inoltrata a mezzo Pec il 23.06.2022, ha chiesto l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per il posizionamento di luminarie nelle vie – Piazzale Diomede;

– Lungomare Nazario Sauro;

– Corso Manfredi e relative traverse;

– Via Maddalena;

– Via Tribuna da via del Seminario fino all’inizio di via Gargano;

– Piazza Giovanni XXIII°;

– Piazza del Popolo;

– Fossato Castello e villa comunale;

– Viale Miramare;

– Piazza San Camillo De Lellis;

– Viale Aldo Moro;

– Via Giuseppe Di Vittorio;

– Viale Beccarini;

– Via Barletta;

– Via Antiche Mura.

La richiesta è stata approvata.