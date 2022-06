"Non è la prima volta che denunciamo la nostra situazione, pertanto Chiediamo agli organi competenti di attivare la differenziata al più presto, di inasprire i controlli e di pulire attorno ai bidoni in modo che la spazzatura non invada i nostri uliveti; noi paghiamo la tari come tutti e rivogliamo la nostra zona incontaminata come prima."