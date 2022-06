“Noi di Centro” si radica in Puglia. Stea: Calenda è un narcisista dannoso per il Centro

StatoQuotidiano.it, 27 giugno 2022. “Noi di Centro”, il Movimento che fa capo all’On. Clemente Mastella, e di cui è Vicesegretario nazionale, l’Assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, rafforza ulteriormente il radicamento politico in Capitanata, dove il Segretario provinciale, Gianni Di Lauro – in accordo con lo stesso Stea – ha nominato i Segretari cittadini di: Foggia, Antonello Turi; Volturino, Donato Dotoli; Vico del Gargano, Roberto Giagnorio; San Severo, Filippo Pistone. Coordinatore del Basso Tavoliere è Lino Pastore, mentre la Responsabile Enti locali per la Capitanata è Lia Siani. Le nomine si aggiungono a quella, nei giorni scorsi, di Filippo Pisone, Segretario cittadino di San Severo.

Nei prossimi giorni saranno poi formalizzate le nomine dei vertici locali in altri Comuni, mentre STEA assicura che entro la fine dell’anno tutte le città e i paesi della Puglia avranno il quadro dei dirigenti locali: “Stiamo lavorando ogni giorno per raggiungere questo traguardo ambizioso quando si parte da zero”.

“La geografia politica italiana sta cambiando profondamente – sottolinea il Vicesegretario nazionale, Gianni STEA -. Sotto questo versante la necessità di ricostruire un ‘centro’ politico, culturale e di governo non solo è indispensabile ma è urgente per ridare credibilità alla politica.

Ed è un’operazione che non può essere portata avanti da personaggi poco credibili, qual è Carlo Calenda, un fenomeno locale perfetto sconosciuto al di fuori dei confini di Roma. Non ne servono narcisisti che si credono grandi condottieri ma che all’atto pratico nelle urne valgono lo 0,…..

Con Noi Di Centro invece stiamo costruendo una federazione politica che coinvolga tutte quelle formazioni, partiti e movimenti che sono già in campo e che lavorano per superare l’attuale ingessatura della politica italiana. Avanti quindi con Clemente Mastella, come del resto tantissimi italiani hanno giù indicato nelle elezioni amministrative”.

Gianni Stea – Assessore al Personale – Regione Puglia