Roberto Mancini: quattro anni da CT, un bilancio complessivo

Roberto Mancini è CT dell’Italia da maggio 2018. Tanto tempo è passato, e la critica si è praticamente divisa per ciò che concerne la valutazione dell’ex “10” di Lazio e Sampdoria. Nessuno scappa ai bilanci, e quindi neanche il tecnico della nazionale italiana, anche se è riuscito a vincere un Europeo dopo ben 52 anni, il secondo per i nostri colori. Vediamo anno per anno come sono trascorsi questi primi quattro anni da CT per lo jesino Mancini, fra record, un trofeo e un’enorme delusione.



2018: l’esordio con l’Arabia Saudita e le due sconfitte con Francia e Portogallo

Il 2022 sarà l’anno dei Mondiali in Qatar. La nostra nazionale mancherà anche in questa edizione. Fortunatamente la consolazione per i tifosi azzurri arriva dalle scommesse Italia live sulle oltre 60 partite della manifestazione, in cerca di una soddisfazione che purtroppo la nostra nazionale non potrà darci. Ma l’era Mancini era cominciata proprio così, con il fallimento della gestione precedente. Era maggio del 2018 e il tecnico di Jesi prendeva il posto di Ventura che non era riuscito a battere la Svezia nel doppio confronto per andare ai Mondiali in Russia nel 2018. Il 2018 di Mancini si era concluso con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte contro la Francia, che avrebbe poi vinto i mondiali, e il Portogallo, che ha invece poi vinto la Nations League 2018-2019.

2019: cominciano i record per Mancini

Il 2019 è stato l’anno in cui si sono iniziati a vedere i risultati per la Nazionale. Nuove convocazioni, nuove idee di gioco e una squadra che iniziava a fare del possesso palla una strategia per arrivare alla rete. Il 2019 di Mancini e della nazionale azzurra è un anno estremamente positivo. I risultati arrivano e anche con continuità. Sono dieci le vittorie consecutive dell’Italia, ma undici nel 2019 se aggiungiamo anche l’amichevole contro gli Stati Uniti. Dieci vittorie che qualificano gli Azzurri agli Europei 2020 con 30 punti, unica squadra insieme al Belgio a riuscirci.

2020: si apre con un pareggio e si chiude con una vittoria

Il 2020 è l’anno della conferma che l’Italia poteva essere protagonista a Euro 2020. Infatti anche il cammino nella Nations League 2020-2021 è estremamente brillante, e l’Italia vince a settembre in Olanda per 0-1 con la rete di testa di Barella, portandosi con distacco prima del girone. Il 2020 è anche l’anno della doppietta di Grifo contro l’Estonia, e della prima rete in nazionale di “Ciccio” Caputo contro la Moldavia. Il bilancio del 2020 è di tre pareggi, cinque vittorie e nessuna sconfitta.

2021: l’anno più intenso per Mancio con il primo trofeo

Il 2021 è stato l’anno in cui la nazionale di Mancini è stata maggiormente impegnata. In maniera indimenticabile questo è l’anno del ritorno al successo in un campionato europeo per nazionali per i nostri colori, dopo ben 52 anni. In questo anno Mancini fa registrare il primato assoluto per gare senza vittoria non soltanto della nostra nazionale, bensì di tutte le nazionali di calcio del mondo. La vittoria contro la Lituania per 5-0 valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 è infatti il 37 esimo risultato senza sconfitte della nazionale di Mancini. La striscia positiva si chiude infatti contro la Spagna nella semifinale della Nations League poi vinta dalla Francia. Il 2021 è certamente da incorniciare oltre che per il record, ma principalmente per la vittoria dell’Europeo in finale contro l’Inghilterra padrona di casa a Wembley.



Il 2022 l’anno che sarà ricordato per la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Soltanto Arrigo Sacchi fece meglio di Roberto Mancini nelle prime 53 gare con l’Italia, ma senza vincere alcun titolo. Certo l’allenatore emiliano ci andrà vicinissimo a USA ‘94, ma Mancini ha vinto un Europeo che mancava nella nostra bacheca dal 1968. Nelle prime 53 gare da CT Mancini ha raccolto 32 vittorie, 15 pareggi e sei sconfitte, mentre Sacchi aveva concluso con due vittorie in più, undici vittorie, e sei sconfitte. Sul bilancio dei primi quattro anni da CT del Mancio pesa con logica la clamorosa sconfitta per 1-0 subita contro la Macedonia del Nord che ha spedito l’Italia fuori dal Mondiale 2022.

Bisogna ovviamente dare a Mancini le responsabilità che merita, anche se bisognerebbe chiedersi se il vero motivo della crisi del calcio azzurro sia davvero la guida tecnica, oppure l’intero movimento. (nota stampa).