Tragedia Ghetto Rignano, Rotice a Campo: “Comunicato autoreferenziale”

MANFREDONIA, 27/06/2022 – “Fare banale marketing politico sulle disgrazie, no grazie. E’ stucchevole e fastidioso il teatrino della retorica di taluni rappresentanti istituzionali al cospetto di una tragedia come quella del Ghetto di Rignano. Anni ed anni di parole propagandistiche che continuano ad essere proclamate ancora oggi senza toccare con mano il problema.

Il Consigliere Campo, dovrebbe sapere che vi è stato già un primo incontro sia con la Regione Puglia (avviato a Bari in data 18 maggio un tavolo di coordinamento con il Vicepresidente Raffaele Piemontese, di cui, vista l’urgenza della tematica, auspichiamo una convocazione di aggiornamento), sia con gli stakeholders di Borgo Mezzanone (su convocazione del sottoscritto in data 20 giugno presso Palazzo di Città), per costruire in maniera partecipata interventi utili all’investimento dei 53 milioni di euro della misura “ Missione 5 Integrazione e Coesione” del PNRR, anche interfacciandomi con il Vescovo Padre Franco Moscone.

Altresì, vi sono state già diverse sessioni di Giunta comunale, ed ogni Assessorato, ciascuno per le proprie competenze, sta sviluppando progetti per l’investimento dei 53 milioni di euro che risultano anche insufficienti per la risoluzione in toto delle problematicità di Borgo Mezzanone, dopo anni di incuria totale. Auspico, perciò, che in questa delicata vicenda vi sia gioco di squadra a tutti i livelli e ben saranno accette le idee e le proposte di collaborazione. Alle parole facciamo spazio alla concretezza”.