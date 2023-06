Consiglio regionale: Napoleone Cera (FI) eletto consigliere Segretario

FOGGIA – Con 23 voti è stato eletto Napoleone Cera di Forza Italia consigliere Segretario d’Aula.

Il consigliere Paolo Dell’Erba sempre di Forza Italia, ha ottenuto 12 voti, mentre il consigliere Antonio Tutolo una preferenza.

“Auguro al neo segretario d’aula, il collega Napoleone Cera, di lavorare sempre e comunque nell’interesse della nostra amata Puglia. Oggi, finalmente, si chiude un teatrino tutto interno a Forza Italia, che è stato alimentato dall’inusuale ingerenza del Coordinatore regionale D’attis e del suo Vice Damiani. Fortunatamente sono stati sconfitti dalle ragioni dell’oggettività e della coerenza, che sono sono stati sempre e solo gli unici due valori su cui ho indirizzato le mie scelte e la gestione del mio ruolo di Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

Sono contento, peraltro, che la larga maggioranza dell’Assise regionale abbia condiviso questo mio orientamento, rispetto ad un ruolo, quello del Segretario d’aula, che deve garantire terzieta e rispetto dell’Istituzione del Consiglio Regionale.

Sono convinto, infatti, che in politica le imposizioni non paghino mai. In questi giorni, ad esempio, assistiamo alla rivolta che va in scena nella Provincia di Lecce e che censura i metodi usati dal neo Commissario Provinciale (cfr la polemica del sen. Barba e degli amici di Gallipoli). Nelle istituzioni, come nella vita di partito, imporre decisioni in modo incoerente significa essere autoritari, non autorevoli e l’autorevolezza non la si acquista con le vendette. Oggi ne abbiamo avuto la riprova.

È tempo che tutti prendano atto che iniziative come quella portata avanti dal duo D’attis/Damiani possono solo produrre cortocircuiti che rischiano di portare Forza Italia a deflagrare sugli scogli dei tornaconti personalistici o di corrente”. Lo riporta una nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.