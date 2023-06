“E’ Pasquale Di Biase il neo Direttore di Economia dell’Università di Foggia”

Foggia 27 giugno 2023. Sarà Pasquale Di Biase, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, a guidare il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia per il quadriennio 2023/2027. Unico candidato in corsa, il prof. Di Biase è stato eletto con 47 preferenze. Hanno votato 47 elettori su 53 aventi diritto, con un’affluenza dell’88,68%.

“Desidero esprimere sincera gratitudine verso chi mi ha dato fiducia affidandomi la direzione del Dipartimento di Economia per il prossimo quadriennio. Un sentito ringraziamento va al mio predecessore, il prof. Michele Milone, e al prof. Andrea Di Liddo, al quale è stata affidata la guida del Dipartimento nelle ultime settimane. Ha dichiarato il prof. Pasquale Di Biase – Sono consapevole dell’importanza del compito e delle responsabilità che ne derivano, un compito che mi impegno a svolgere con dedizione e nel rispetto di tutte le componenti: studenti, colleghi e collaboratori amministrativi. Le sfide che ci attendono sono numerose e impegnative e dovremo affrontarle con l’obiettivo di contribuire alla crescita della nostra comunità e alla realizzazione di un ambiente di lavoro sereno e stimolante, che sappia favorire la qualità della didattica, della ricerca scientifica e delle attività di terza missione. Non sarà semplice bilanciare le spinte al cambiamento con l’esigenza di preservare l’identità e la lunga tradizione del Dipartimento di Economia e per fare ciò sarà necessaria la partecipazione attiva di tutti e una piena ed effettiva condivisione di idee e proposte sia all’interno dell’ambiente accademico che con i numerosi stakeholder del territorio.”



“Rivolgo, a nome mio personale e dell’Università tutta, le più sentite congratulazioni al prof. Pasquale Di Biase per l’incarico prestigioso. – ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – Al prof. Di Biase vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura alla guida del Dipartimento di Economia nella certezza che con il suo bagaglio di competenze e di esperienza, unito a passione, determinazione e spirito di appartenenza, saprà mantenere inalterato lo spirito dinamico di una struttura dipartimentale in crescita contribuendo in modo significativo ad un rilancio della progettualità del nostro Ateneo a beneficio della Comunità unifg e del Territorio.”



Il prof. Di Biase succede al prof. Michele Milone prorettore con delega al Bilancio.

Profilo biografico

Dal 2021 è professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, dove è attualmente affidatario dei corsi di Finanza aziendale ed Economia del mercato mobiliare.



Ha conseguito la Laurea in “Economia e commercio” presso l’Università degli Studi di Bologna e il titolo di Dottore di ricerca in “Scienze bancarie e finanziarie” presso l’Università degli Studi della Calabria.

Ha maturato una lunga esperienza didattica nell’ambito dei corsi di laurea del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e ha partecipato a numerosi progetti e gruppi di ricerca, dedicando particolare attenzione allo studio del sistema bancario e dei confidi, della disciplina di vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi e dei relativi modelli di governance e di risk management e, più recentemente, della digitalizzazione dei servizi finanziari.



È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha curato atti di convegni e volumi collettivi e partecipa al comitato editoriale di diverse riviste internazionali. È intervenuto in numerosi convegni nazionali e internazionali, sia in qualità di relatore che di componente del comitato scientifico.



E’ stato cofondatore del CeSAC (Centro Studi e Analisi sui Confidi) ed è attualmente membro del