Esplorare il territorio con esperienze uniche nel mondo del turismo contemporaneo

Il turismo moderno è diventato un turismo “di massa”.

Nell’era del digitale improvvisarsi “turista fai da te” è molto facile e questo, come ogni cosa, può avere dei pro e dei contro. Sicuramente è possibile ormai per tutti, avventurarsi in ogni parte del mondo ed esplorare esperienze di viaggio uniche. Siamo infatti diventati “viaggiatori del mondo” e siamo passati dalla villeggiatura, al turismo di massa in ogni luogo del Pianeta. Non si permane più in soli villaggi vacanza mirati al relax, ma si esplora, si fanno esperienze e si ricerca il modo di vivere dei veri “local”, ma con sempre la comodità di uno smartphone a portata di mano, anche in luoghi lontani. Sono cambiati i contesti e le concezioni di viaggio stesso.

Dai soggiorni di lusso agli Airbnb: come è cambiata la concezione di viaggio nell’era moderna e con l’avvento del digitale

Quando il mondo iniziò a viaggiare, la concezione di “vacanza” o “viaggio” era molto diversa da quella di oggi. Innanzitutto non esisteva il low cost: i luoghi di villeggiatura, nascono come soggiorni per coloro che avevano i mezzi, tanti dapotersi permettere anche lo spostamento per recarsi in luoghi di svago o una vacanza in un luogo di mare, montagna o campagna, luoghi nei quali l’alta borghesia possedeva terreni e seconde case. Insomma, un turismo d’élite. Questa concezione è stata portata avanti fino.

In secondo luogo, ma non di importanza, molti luoghi del mondo erano inaccessibili in termini di praticabilità, poiché non esisteva il turismo di massa moderno che ha portato molte facilitazioni e abbattimenti culturali in favore della mobilità. Fare esperienza in alcune terre, significava anche, talvolta, mettersi in pericolo. Si preferivano quindi luoghi di puro relax e divertimento per l’alta borghesia. In questo contesto sono nati per esempio nel 1600-1700 i luoghi iconici, ancora attuali, simbolo della cultura moderna stessa, come i le sale da gioco (che inizialmente non erano oltreoceano, ma tutti italiani!) I giardini, i salotti letterari, nonché i precursori dei circoli e dei luoghi di socializzazione moderni. Insomma, Il viaggio era per ricchi, solamente per ricchi.

Solo dagli anni 50-60 vediamo in Italia il boom delle “vacanze estive” e la nascita degli stabilimenti balneari come oggi li conosciamo e la vacanza inizia ad essere “per tutti”. Questo boom è stato il precursore di quelle vacanze che ancora oggi ci ritroviamo a fare tutti ad agosto e lamentarci perché siamo in troppi, ovunque.

Oggi, siamo passati ad una concezione di viaggio che copre tutto il periodo annuale e non ci limitiamo alle vacanze estive. Anche se un luogo, come quello emblematico appena citato, si è fatto virtuale in tutto e per tutto (ad esempio come Betway Casino in cui la tecnologie permette un’esperienza virtuale) recarsi in quelli fisici, equivale ad entrare in un luogo-icona dello svago e della cultura pop occidentale contemporanea. Oggi si viaggia per fare esperienza e lo si fa in ogni luogo del mondo per questo sono venuti fuori molti servizi gestiti da host locali, come Airbnb, che promettono esperienze più autentiche.

Grazie alla digitalizzazione di ogni aspetto della società, ma anche alla modernità in generale che ha preceduto l’avvento del digitale, è possibile sapere in anticipo, quanto andremo a spendere con certezza e avere una panoramica chiara dei luoghi di esplorazione grazie ad itinerari virtuali, perché i viaggi si pianificano in anticipo e con i mezzi che il Web ci mette a disposizione.

Questo ci dà anche la possibilità di scegliere la tipologia di viaggio che preferiamo a seconda dei mezzi, dei costi e dei nostri gusti naturalmente. Possiamo ad esempio continuare ad optare per fantastici villaggi di lusso, oppure per una vacanza “on the road” da zaino in spalla, proprio perché la concezione è cambiata e non più relegata alla villeggiatura estiva, oggi possiamo scegliere anche come viaggiare.

Il viaggiatore moderno si differenzia infatti tra coloro che preferiscono ancora gli agi di un hotel e il viaggio all’insegna del divertimento e coloro che invece preferiscono esperienze più a contatto con la natura e all’avventura.

Esplorare il territorio con app, guide e consigli dei travel blogger: il viaggiare “contemporaneo” è digital.

Per fare esperienze uniche oggi è possibile affidarsi alle innumerevoli guide sul Web, oltre che ovviamente alla competenza di tour operator professionali, ai quali però magari, ci si affida per viaggi più lontani. Il turista, diventato “fai da te” per molti aspetti, utilizza i consigli mirati dei travel blogger per viaggi di un week end o alla scoperta del territorio italiano. Non solo, spesso ricorriamo ai consigli dei blog anche per muoverci durante particolari date dell’anno: dai ponti, al capodanno. Un tempo non era così facile: se non si conosceva una città o una località, si finiva col perdere le “cose belle” da vedere. Ora invece siamo sovraccarichi di consigli.

Esistono addirittura blog che ti insegnano, più che a viaggiare, a vivere come veri local un determinato luogo.

Grazie alla Società della Conoscenza è possibile a priori sapere anche cosa aspettarsi da un viaggio vivendo esperienze uniche già pianificate in anticipo.

Ma quali sono gli strumenti da utilizzare per organizzare un viaggio?

1. Google Maps

il re indiscusso degli itinerari e delle mappe di viaggio è Google Maps. Puoi creare itinerari personalizzati e confrontarli, puoi usarlo dalla macchina o dallo smartphone e averlo sempre con te anche offline facendo il download delle aree di navigazione. Essenziale per ogni viaggio.

2. Booking

L’app di Booking ti permette di avere sempre con te sottomano, spese e prenotazioni effettuate e raccogliere punti bonus per avere sconti su successivi soggiorni. Può essere molto utile se stai facendo un viaggio a più tappe.

3. Airbnb

Più recente di molti servizi, questo portale statunitense ti permette di risparmiare un pochino e trovare soluzioni differenti, sistemazioni anche più “spartane” (ma non solo) quando viaggi mettendo in contatto un Host con l’utente. Chi ospita è sempre un local, quindi hai anche la possibilità di chiedere consigli su quello che ti circonda e vivere la vacanza con un’esperienza più immersiva. Ottimo se vuoi risparmiare qualcosa.

4. Momondo e siti per confrontare prezzi di voli e hotel

Momondo è uno dei più famosi e ben recensiti, ma puoi farlo anche con Trivago. Trova hotel e voli e confronta i prezzi delle compagnie. (nota stampa).