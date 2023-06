Ex vice presidente Lega Pro: “Se escludono il Lecco merita il Foggia”

FOGGIA – Anche Marcel Vulpis, ex vice presidente della Lega Pro, si è espresso in merito al “caso Lecco“, che potrebbe vedere ai vincitori dei playoff esclusa la promozione in Serie B. Secondo Vulpis, che è intervenuto telefonicamente all’emittente locale TeleSveva, sarebbe il Foggia a dover prendere il posto – eventualmente – del Lecco. Ecco le sue parole.

Vulpis: “Bisogna solo capire chi è la quarta, secondo me…”

“E’ chiaro che c’è un principio, secondo me, che non può essere derogato cioè che la Lega Pro ha diritto a quattro slot e da lì non se ne esce. Quindi bisogna soltanto capire chi è la quarta, secondo me la quarta è il Foggia; è a cascata, chiaramente, siccome il Lecco se fosse confermato che la documentazione è incompleta e/o che il tutto non è arrivato nei tempi previsti che ricordo sono perentori, dispiace sportivamente parlando perché hanno conquistato sul campo il diritto a essere promossi” – dice Vulpis.

“Ma siccome le regole sono uguali per tutti se ciò dovesse essere confermato e quindi si liberasse questo quarto slot che è di competenza della Lega, ritengo giusto e corretto e in linea con le norme attuali ma soprattutto in linea col buon senso, che deve essere sempre la luce fare di qualsiasi scelta insieme con il rispetto delle norme chiaramente che sia il Foggia a prendere il posto eventuale del Lecco“ – conclude. Lo riporta il sito lagoleada.it.