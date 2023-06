Furti d’auto a Foggia, 4 a processo per estorsione e ricettazione

FOGGIA – Quando fu rubata la «Fiat Panda» della ditta, il geometra dell’impresa edile chiese al responsabile della vigilanza nel cantiere di aiutarlo a ritrovare l’utilitaria, il che avvenne nell’arco di 48 ore e dietro pagamento di un pizzo di 700 euro da lui materialmente versati nelle mani dell’intermediario dopo averli ricevuti dal titolare della società; non conosce gli altri tre imputati.

È quanto ha detto in aula l’unico testimone da interrogare nel processo abbreviato ai quattro foggiani accusati di concorso in ricettazione d’auto ed estorsione per la restituzione dell’utilitaria rubata in città il 2 aprile 2022 e ritrovata dopo 48 ore.

In attesa di giudizio davanti alla sezione collegiale del Tribunale ci sono G. A. R., 47 anni, responsabile di fatto dell’istituto che si occupa della vigilanza nel cantiere edile; il coetaneo A. L.; P. P., 41 anni; e il trentenne G. B., a piede libero in questo processo ma ricercato dal 22 aprile quando evase dai domiciliari concessi in una comunità per altri due processi per armi, possesso di piante di canapa e di materiale esplodente.

I quattro foggiani si dicono innocenti: furono arrestati il 30 dicembre scorso dai carabinieri e posti ai domiciliari su ordinanze del giudice delle indagini preliminari; il processo si celebra con rito abbreviato condizionato all’interrogatorio del geometra della ditta che aveva la disponibilità della «Fiat Panda».

La richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionato fu rigettata il 13 aprile dal gup che rinviò a giudizio i 4 foggiani; fu reiterata e accolta lo scorso 25 maggio dal collegio giudicante. Dopo l’interrogatorio del derubato, i giudici hanno rinviato il processo al 14 settembre per requisitoria del pm e prime arringhe difensive.

