I bus di Gargano Easy to Reach anche a Rodi e Vico del Gargano

FOGGIA – Da venerdì 30 giugno il servizio di trasporto pubblico locale stagionale su gomma denominato Gargano Easy to Reach toccherà anche le località di Rodi Garganico e Vico del Gargano/San Menaio.

I tre collegamenti giornalieri diretti da e per l’aeroporto di Foggia “Gino Lisa” con i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e Peschici verranno estesi verso Vico del Gargano/San Menaio (fermata stazione ferroviaria) e Rodi Garganico (fermata di capolinea in corso Madonna delle Libera).

Il servizio Gargano Easy to Reach, operato da Cotrap-Metauro Bus, è gestito da Aeroporti di Puglia su programmazione e finanziamento della Regione Puglia-Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile. “Abbiamo accolto le istanze del territorio – spiega l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia – per portare gli autobus di Gargano Easy to Reach verso le belle spiagge di Rodi e San Menaio, prolungando il loro percorso oltre Peschici. Questo servizio di collegamento tra le principali mete turistiche del Gargano e gli aeroporti di Foggia e Bari è un ottimo esempio di come il trasporto pubblico locale possa estendersi anche ai viaggiatori per svago e ai turisti, non solo ai residenti e ai pendolari che hanno esigenze di mobilità quotidiane per studio e lavoro.

È un servizio in cui crediamo.”

“L’estensione a Rodi Garganico e Vico del Gargano/San Menaio dei collegamenti con l’aeroporto di Foggia coglie la novità di un fermento trovato e ritrovato in due poli attrattivi del movimento turistico verso la Puglia e il Gargano:

una dinamica positiva che vogliamo sostenere e rilanciare”, ha aggiunto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese che, con il presidente Emiliano e la collega Maurodinoia, proprio nelle scorse settimane ha approvato un incremento dello stanziamento di bilancio portandolo a complessivi 420 mila euro.