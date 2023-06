Il turismo estivo 2023 in Puglia, nel Gargano e a Manfredonia. Dal “caso b&b” al cartellone estivo (I)

Manfredonia – Occupazioni di suolo pubblico, di natura permanente o temporanea, boom di “B&b” nel territorio, possibili introiti derivanti dalla tassa di soggiorno, mancanza di un cartellone estivo ad oggi a differenze delle ‘sorelle del Gargano’ Mattinata e Vieste, incremento finalmente dei voli da Foggia e per Foggia, proteste e ricorsi relativi ai coefficienti applicati per il Canone Unico Patrimoniale, altrimenti detto: il CUP.

Settimana di interventi su StatoQuotidiano.it relativi alla stagione estiva 2023 oramai partita a Manfredonia, nel Gargano, in Puglia, e nell’intero Stivale.

Innanzitutto, secondo l’ultimo rapporto sul turismo diffuso dall’istituto Demoskopica “da giugno a settembre sono attesi in Italia ben 68 milioni di visitatori con una previsione di circa 267 milioni pernottamenti. Secondo il nuovo report ci sarà un trend positivo anche sulla spesa turistica: stimati circa 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,4% rispetto al 2022″.

Anche per il 2023, “la Puglia” resterebbe “una delle mete più ambite in Italia, specialmente per chi arriva dall’estero, e rispetto al 2022 si prepara a ricevere 2,8 milioni di visite (+3,4%) per un totale di 12,5 milioni di presenze (+2%), nonché un aumento della spesa turistica del 2,8%, una cifra pari a 1,7 miliardi”. “Per le province pugliesi previsto un incremento di quelli che erano già stati i numeri incredibili del 2022, presentati al BIT 2023 di Milano lo scorso febbraio”.