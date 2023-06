“Io e Don Carlo Sansone”. Cristiano Romani ricorda il sacerdote scomparso

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ricordo era terminata la fila dei fedeli che avevano ricevuto l’eucarestia, alzasti lo sguardo e con un cenno degli occhi mi invitasti ad avvicinarmi per ricevere il “Corpo di Cristo” nel mentre ero appoggiato ad una colonna in fondo alla chiesa e seguivo distrattamente, preso dai miei mille pensieri.

Attraversai la navata solo solo, con lo sguardo delle persone incredule e una volta vicino, ti sussurrai un cosa….. avvicinasti delicatamente l’ostia alla mia bocca e mi dicesti ” Il corpo di Cristo”. Eravamo a Monte Sant’Angelo, tornando a casa la sera avverti un forte odore d’incenso, il giorno dopo corsi da te. Ti scelsi come padre spirituale (non era uno scherzo seguirti, ma lo feci convintamente). Iniziò un percorso intenso, fatto di brevi discorsi che ti scavavano nel cuore. Poi ti dissi ora ti tocca celebrare il mio matrimonio.

Ricordo ancora oggi la tua omelia, perle di saggezza pura per dirla come il titolo di un tuo libro che custodisco gelosamente ancora oggi, veri e propri “Itinerari spirituali”. Sei stato immenso Don Carlo, oggi è iniziato il tempo di mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Riposa in Pace”. Lo riporta l’avvocato Cristiano Romani.