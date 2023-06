Omicidio in Friuli, traduttore: “Dialetto di San Severo incomprensibile”. E rinuncia all’incarico

FOGGIA – Era stato nominato per tradurre un’intercettazione telefonica dal dialetto di Foggia all’italiano, ma il compito si è rivelato più complesso del previsto e ha deciso di rinunciare all’incarico. La vicenda, raccontata oggi dal Messaggero Veneto, riguarda un interprete scelto dalla Corte d’assise di Udine.

A lui era stato affidato il compito di tradurre un’intercettazione telefonica del 41enne Vincenzo Paglialonga, a processo per l’omicidio di Lauretta Toffoli, la donna di 74 anni trovata morta lo scorso maggio a Udine.

Nella conversazione si sente Vincenzo Paglialonga– originario di San Severo, in Puglia – parlare con la madre dal carcere in dialetto foggiano. L’interprete scelto dai giudici non è riuscito a comprendere il contenuto della telefonata e ha deciso quindi di rinunciare all’incarico. La nuova udienza intermedia si terrà il 7 luglio e servirà a nominare un nuovo traduttore. Lo riporta Open.