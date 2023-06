Stadio Miramare, Gradinata Est: “Adesso basta chiacchiere!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il tempo passa la problematica “Stadio Miramare” persiste, una problematica ormai sulla bocca di tutti, ormai tutta la Puglia calcistica parla di noi. Allenatori e calciatori rifiutano categoricamente la piazza di Manfredonia per via delle carenze strutturali e soprattutto per via della superficialità con cui vengono affrontate le varie problematiche a riguardo.

In mezzo ci siamo Noi, i tifosi, costretti a subire costretti a cercare notizie, costretti a mediare, costretti a cercare soluzioni per il bene del nostro Donia ma noi siamo i tifosi di questa squadra e non altro, abbiamo dei limiti, il nostro dovere è sostenerla…senza andare oltre!

Il punto è questo. Il tempo passa e la “normalità” a cui tutti puntiamo sembra svanire ora dopo ora. Cosa intendiamo per “normalità”?!? Rendere il Miramare agibile come da contratto, lasciare lavorare serenamente la società Manfredonia Calcio 1932 (visto il comodato d’uso per 4 anni) e iniziare a parlare di calcio mercato come tutti gli altri tifosi d’ Italia. Adesso Basta chiacchiere!”, Lo riporta una nota di Gradinata Est Manfredonia.