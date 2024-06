Il mercato immobiliare in Puglia nel primo semestre 2024, con particolare attenzione nella zona del Salento, continua a mostrare segni di dinamismo sul fronte delle richieste da parte dei cittadini internazionali. Secondo l’ultimo report di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa, sempre più americani, francesi e britannici decidono di acquistare una casa in questa regione attratti dal patrimonio culturale e dalla bellezza paesaggistica della regione.

“La ricchezza e la diversità delle tipicità pugliesi – commenta Simone Rossi, cofondatore della web company con sede a Grottammare – contribuiscono a rendere la Puglia un luogo unico, attraente sia per i visitatori da tutto il mondo che per coloro che scelgono di viverci”. In base ai dati del report del primo semestre 2024 la zona del Salento che si conferma quella preferita con il 62.38% delle richieste sul totale di periodo (Gennaio-Giugno 2024). Mentre la zona che cresce di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è il Gargano che segna un +30.26% a/a.

Tra le province è quella di Brindisi la più ricercata con un 44.2% di richieste di periodo. Segue Lecce con il 37.52% (che registra la crescita annuale più elevata con un +35.48% a/a) Bari con il 6.95%, Taranto (6.85%), Foggia (3.8%) e Barletta-Andria-Trani (0.68%).

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Ostuni (BR) con il 14.99% del totale delle richieste. Seguono Carovigno (BR) con il 9.89%, San Vito dei Normanni (BR) con il 5.96%, Morciano di Leuca (LE) con il 5%. A livello di performance annuale è il Comune di Morciano di Leuca (LE) a guidare la classifica con balzo del +47.47% a/a.

Le nazionalità che cercano di più

Il maggiore interesse arriva dai cittadini degli Stati Uniti con un 31.09% sul totale delle richieste. A seguire troviamo il Regno Unito con l’8.76% delle preferenze e la Francia con il 7.5%. Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto allo stesso periodo del 2023 lo ha ottenuto invece l’Australia con un boom di richieste pari al +258.62%. Seguono Austria con +115% a/a e Olanda con il +14.71% a/a.

Che tipo di casa cercano in Puglia

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria “Villa” (26.4% del totale), segue la categoria “casa indipendente” (13.8% del totale). Da segnalare al terzo posto la categoria “Trullo”, un’unità immobiliare sempre più apprezzata dagli stranieri che la ricercano per un 10.99% del totale. Per quanto riguarda le caratteristiche dell’immobile, gli stranieri lo cercano completamente ristrutturato (58.99%) e di oltre 120 mq (49.5%).

Sul fronte dei prezzi, è la fascia da 0-100 mila a registrare le richieste maggiori con il 39.13% delle preferenze. Segue quella tra 100-250 mila euro con il 29.34%. Solo il 7.22% cerca case oltre 1 milione di euro.

Acquirenti esteri, un trend in crescita

“I numeri della Puglia sono indicativi di un trend positivo sul fronte dell’interesse da parte degli investitori internazionali – afferma Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com. Gli stranieri visitano la Regione come turisti, si innamorano di un territorio e successivamente cominciano a cercare una seconda casa, per passarci parte dell’anno o per trasferirsi. Questa tendenza rappresenta dunque una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un’agenzia immobiliare”.

Per questo motivo Gate-away.com ha deciso di creare una guida immobiliare pratica per l’estero che fornisca agli agenti immobiliari tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per lavorare efficacemente con i clienti internazionali. Per ricevere una copia gratuita basta visitare il sito www.gate-away.com.

Gate-away.com, chi siamo

E’ il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo le bellezze del territorio e il patrimonio immobiliare italiano favorendo l’incontro fra domanda estera e offerta del mercato italiano. Sito: www.gate-away.com