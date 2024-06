Paolo Agostinacchio, storico esponente della destra, aveva militato prima nel Movimento Sociale Italiano e poi in Alleanza Nazionale. La sua morte, avvenuta improvvisamente ieri mattina mentre si trovava nel suo studio in corso Vittorio Emanuele, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità foggiana e nel panorama politico italiano. Uomo di grande carisma e capacità oratorie, Agostinacchio è stato un punto di riferimento per molti, sia a livello locale che nazionale. Nato a Foggia il 25 giugno 1937, Paolo Agostinacchio ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico. La sua carriera politica è iniziata nei primi anni ’70, quando venne eletto consigliere comunale. Da lì, il suo percorso fu in continua ascesa: nel 1983 fu eletto deputato, incarico che ricoprì nuovamente nel 1992 e nel 1994, rimanendo in carica fino al 1996. Durante questi anni, Agostinacchio si distinse per il suo impegno in numerose battaglie politiche e sociali, sempre in difesa dei valori e delle idee della destra italiana. https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Video-2024-06-27-at-18.27.57.mp4 Il suo mandato come sindaco di Foggia, durato dal 1995 al 2004, è stato caratterizzato da numerose iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra le sue realizzazioni più significative si ricordano la riqualificazione del centro storico, la promozione di eventi culturali e la modernizzazione delle infrastrutture urbane. Grazie al suo lavoro instancabile, Foggia ha vissuto un periodo di rinascita e crescita, guadagnandosi l’apprezzamento e il rispetto dei suoi concittadini.

Alle esequie, celebrate nella maestosa cornice della cattedrale di Foggia, hanno partecipato numerose autorità locali e nazionali, colleghi di partito, amici e semplici cittadini. Tra i presenti, molti hanno voluto ricordare Agostinacchio non solo come un politico di talento, ma anche come un uomo di grande umanità e generosità. Le parole di cordoglio e i messaggi di vicinanza alla famiglia hanno sottolineato quanto Paolo fosse amato e rispettato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.