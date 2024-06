In via Podgora si dorme e si fanno i bisogni per strada i vigili e i servizi sociali dove sono

Foggia. “Dal materasso alla persiana avvolgibile: quando finirà questa situazione con questa persona straniera che dorme per strada, facendo i suoi bisogni sulla discesa del garage in via Podgora? È una persona molto aggressiva con chiunque.

Non è possibile, non riusciamo a spiegarci l’assoluta mancanza di interventi da parte delle autorità competenti. Da settimane stiamo segnalando questo gravissimo caso: eppure c’è un completo immobilismo di fronte a questa situazione che disonora l’amministrazione comunale, molto attenta ai temi sociali in campagna elettorale. Non siamo degni nemmeno di una risposta, nemmeno di un “attaccatevi perché non ce ne frega nulla” (come, purtroppo, sembra stia succedendo). Eppure pochi giorni fa è stato inaugurato in pompa magna il presidio fisso dei vigili urbani. Ma qualcuno li ha mai visti nel quartiere Ferrovia? E i servizi sociali perché non intervengono?”.

Lo riportano i referenti del gruppo “Difendiamo il quartiere Ferrovia” a Foggia.