Manfredonia. “Rilevata la necessità di assicurare la funzionalità dell’Ente in continuità con gli attuali assetti organizzativi in essere, nelle more di un più approfondito esame degli stessi, con riferimento agli obiettivi e programmi di mandato (…)”.

Primo provvedimento per il neo sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che dunque firma il decreto per la conferma “in via provvisoria e fino a nuovo provvedimento in materia”, dei predetti Decreti e gli incarichi dirigenziali con i medesimi conferiti, come di seguito indicato:

– direzione dell’Avvocatura e dell’Ufficio del Giudice di Pace oltre che per i Servizi ed Uffici del Settore di STAFF 1: Programmazione Strategica; Segreteria Generale, Sistema dei controlli, Servizio CED, Informatici e statistici, dott. Scalzulli Giacomo;

– Dirigente I Settore “Risorse umane e Sviluppo Economico” composto dai Servizi “gestione delle risorse umane” ed “attività produttive”, dott. Gioieni Tommaso;

– Dirigente II Settore “Servizi demografici, Culturali, Promozione Turistica, Servizi Educativi” Dott.ssa Ciuffreda Maria Sipontina;

– Dirigente III Settore “Servizi Affari Generali e alla Persona” Dott. Ognissanti Matteo;

– Dirigente IV Settore “Economico-Finanziario” Dott.ssa Distante Maricarmen Pia;

– Dirigente V Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” Ing. Di Tullo Giuseppe;

– Dirigente ad interim VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” Ing. Di Tullo Giuseppe;

– Dirigente Servizio “Gestione rifiuti e fonti energetiche” inquadrato nel VI Settore “Urbanistica e sviluppo sostenibile”, Ing. Tedeschi Rosa.

L’indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione.