Foggia. Forza Italia provinciale di Foggia, i suoi dirigenti di partito e rappresentanti nelle istituzioni locali, esprimono cordoglio per la morte di Paolo Agostinacchio.

In una nota il coordinatore provinciale di Foggia, Paolo Dell’Erba, lo ricorda così: “Foggia e tutta la Puglia perdono un punto di riferimento politico non solo per il centrodestra. La scomparsa di Paolo Agostinacchio ci rattrista tutti consapevoli che perdiamo un amico, un bravo professionista ma, soprattutto, un politico capace di saper mettere sempre avanti a tutto e tutti le necessità di Foggia e dei foggiani. La morte di Agostinacchio lascia un vuoto incolmabile”.