Papa Francesco consegna il Pallio a Mons. Ferretti

Sabato 29 giugno 2024, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il Santo Padre Papa Francesco, durante la solenne celebrazione eucaristica delle ore 9,30 nella Basilica di san Pietro in Vaticano, benedirà il Pallio che verrà successivamente imposto al nostro Arcivescovo S. E. Mons. Giorgio Ferretti. Per la felice circostanza, come comunità diocesana, siamo invitati a partecipare numerosi a questo evento. I fedeli che intendono partecipare potranno contattare i propri Parroci.

Il pallio è il simbolo di un legame speciale con il Papa ed esprime inoltre la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’Arcivescovo Metropolita acquista di diritto nella propria giurisdizione. Secondo il diritto canonico (CIC can. 437 § 1), un Metropolita deve chiedere il Pallio entro tre mesi dalla sua nomina ed è autorizzato ad indossarlo solo nel territorio della propria diocesi e nelle altre diocesi della sua provincia ecclesiastica.

Il pallio degli Arcivescovi Metropoliti, nella sua forma presente, è una stretta fascia di stoffa, di circa cinque centimetri, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare alle spalle sopra la pianeta o casula e con due lembi neri pendenti davanti e dietro, così che – vista sia davanti che dietro – il paramento ricordi la lettera “Y”. È decorato con sei croci nere di seta, una su ogni coda e quattro sull’incurvatura, ed è guarnito, davanti e dietro, con tre spille d’oro e gioielli (acicula).

Lo riporta diocesifoggiabovino.it