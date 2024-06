Seleziona Ptk: la tecnica laser ad eccimeri per curare ed eliminare le cicatrici della cornea Ptk: la tecnica laser ad eccimeri per curare ed eliminare le cicatrici della cornea

La cornea, la membrana trasparente che ricopre la parte anteriore dell’occhio, può essere soggetta a traumi, abrasioni o infezioni che possono causare la formazione di cicatrici. Queste cicatrici possono compromettere seriamente la vista. Fortunatamente, la moderna medicina offre una soluzione efficace per questo problema: la PTK (PhototherapeuticKeratectomy), una tecnica che utilizza il laser ad eccimeri per eliminare le cicatrici corneali, sia acquisite che congenite, restituendo al paziente una vista migliore.

In che modo la PTK elimina le cicatrici della cornea?

Il laser ad eccimeri emette un fascio di luce ultravioletta ad alta energia in grado di levigare con estrema precisione lo strato superficiale della cornea, eliminando così le cellule danneggiate. Questo processo permette di appianare le cicatrici e di regolarizzare la curvatura della cornea, migliorando notevolmente la qualità della visione.

Quali sono i benefici della PTK?

La Ptk offre numerosi vantaggi rispetto ad altri trattamenti per le cicatrici corneali:

Efficacia: È una tecnica molto efficace per eliminare le cicatrici corneali e migliorare la vista.

È una tecnica molto efficace per eliminare le cicatrici corneali e migliorare la vista. Precisione: Il laser ad eccimeri permette di asportare le cicatrici con estrema precisione, minimizzando il rischio di danni al tessuto sano.

Il laser ad eccimeri permette di asportare le cicatrici con estrema precisione, minimizzando il rischio di danni al tessuto sano. Mininvasività: Si tratta di un intervento ambulatoriale che non richiede ricovero ospedaliero.

Si tratta di un intervento ambulatoriale che non richiede ricovero ospedaliero. Rapidità: L’intervento dura in genere solo pochi minuti.

L’intervento dura in genere solo pochi minuti. Recupero rapido: Il recupero è generalmente progressivo e indolore.

A chi è rivolta la PTK?

La PTK è indicata per il trattamento di diverse condizioni che causano cicatrici corneali, tra cui:

Cheratopatia a bandelletta: Una condizione che causa un’opacità a forma di nastro sulla cornea.

Una condizione che causa un’opacità a forma di nastro sulla cornea. Leucomi corneali: Opacità bianche sulla cornea.

Opacità bianche sulla cornea. Distrofie corneali congenite: Malattie genetiche che colpiscono la cornea.

Malattie genetiche che colpiscono la cornea. Erosioni corneali ricorrenti: Ulcere superficiali sulla cornea che si ripresentano frequentemente.

Ulcere superficiali sulla cornea che si ripresentano frequentemente. Traumi corneali: Cicatrici causate da traumi all’occhio.

Come si svolge l’intervento di PTK?

L’intervento di PTK viene eseguito in ambulatorio, in anestesia topica (collirio anestetico). Il paziente viene fatto accomodare su una poltrona e il chirurgo applica il collirio anestetico. Una volta che l’occhio è insensibile, lo specialista utilizza uno strumento speciale per tenere aperta la palpebra e posiziona il microscopio. Il laser ad eccimeri viene quindi utilizzato per asportare le cicatrici corneali con estrema precisione.

Quali sono i tempi di recupero dopo la PTK?

Il recupero dopo la PTK è generalmente rapido e indolore. La vista può essere inizialmente offuscata, ma migliora gradualmente nei giorni successivi. Il chirurgo prescriverà colliri antibiotici e antinfiammatori da utilizzare per alcuni giorni dopo l’intervento. La maggior parte dei pazienti può tornare alle proprie normali attività entro pochi giorni.

La PTK rappresenta una valida soluzione per eliminare le cicatrici corneali e migliorare la vista. Il Gruppo Refrattivo Italiano, centro di eccellenza in oftalmologia con sede a Bergamo e Brescia, propone tra i suoi interventi anche la PTK e offre a tutti i pazienti una consulenza mirata e specifica per individuare il trattamento migliore caso per caso. Quando si tratta di disturbi della vista rivolgersi a professionisti, come i medici chirurghi del Gruppo Refrattivo Italiano, è l’unico modo per cambiare in meglio la qualità della propria vita in modo sicuro ed efficace. (nota stampa).