Taranto: donna trovata morta in una casa abbandonata - Fonte: questura

Il corpo senza vita di una donna di 62 anni è stato scoperto nel pomeriggio in uno stabile abbandonato nel quartiere Tramontone a Taranto, in avanzato stato di decomposizione. Le autorità intervenute sul posto sono state la polizia.

Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo e dalle prime indagini sembra che la donna, affetta da diverse patologie, sia deceduta a causa di un malore. Si è appreso che frequentava regolarmente l’edificio abbandonato, notoriamente ricco di rifiuti, per portare cibo a cani e gatti randagi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima potrebbe essere la stessa persona di cui non si avevano notizie da circa dieci giorni.

Lo riporta Ansa.it