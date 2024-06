Ugo Galli sulla movida: "Vogliamo attendere tragedie della strada, per poi versare amare lacrime?"

Si approssima ancora un fine settimana, in assenza della disciplina concernente la diffusione sonora, di carattere musicale.

Si tratta, come è evidente, di una tematica, caratterizzata da stringente attualità per due, concomitanti, ordini di motivazioni, a maggior ragione per la coincidenza con la fase estiva.

In primo luogo, la necessità indifferibile di assicurare l’effettivo dispiegarsi delle attività commerciali interessate: abbiamo sbandierato in ogni dove che miriamo a rendere tangibile l’attrattivita’ turistica, con la conseguenza che amministratori coerenti e credibili sono chiamati ad agire IMMEDIATAMENTE.

Alcuni giorni orsono, ho affermato che, se fossi stato eletto sindaco, avrei emanato un’ordinanza ad horas per consentire la somministrazione di brani musicali all’interno di aree delocalizzate, rispetto al centro, abitato, sino alle ore 02.00.

In secondo luogo, va riconosciuta ai nostri giovani la possibilità concreta di concedersi sani momenti di svago e divertimento, senza allontanarsi da Manfredonia, all’interno di una cornice, segnata, comunque, dal totale rispetto del diritto alla quiete pubblica.

Invito il sindaco ad intervenire, in questo ambito, senza esitazione alcuna. In caso contrario, potrebbe generarsi un ritardo grave e colpevole, destinato ad investire gli esercenti ed i giovani, indotti, loro malgrado, a recarsi altrove.