Antonio Gala lascia il Foggia.

Il Collegio Arbitrale della Figc ha, dunque, formalizzato la risoluzione anticipata del contratto di Gala, il quale aveva messo in mora il club in seguito al mancato pagamento degli stipendi di Febbraio entro la scadenza del 16 aprile.

Il calciatore, comunque, ci ha tenuto a salutare la piazza foggiana con un post Instagram.

Antonio Gala: non vi dimenticherò mai

Sono dolci le parole che il centrocampista scuola Milan ha scritto nel suo post:

“Foggia volevo dirti due parole, non è l’addio che speravamo ma io devo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me in questi 6 mesi, sono stati 6 mesi ma sono cresciuto tanto grazie a voi, il calore di Foggia è una sensazione che auguro di provare ad ogni giocatore almeno una volta nella vita, Foggia non è per tutti ma è per pochi, Foggia ti da talmente tanto che ricambiare è impossibile, spero che il futuro sia più roseo che mai perché meritate tanto.

La doppietta all’esordio e il playout di ritorno sono partite che non dimenticherò mai e porterò sempre con me.

Le parole non basterebbero mai per quello che avete fatto per me in questi mesi, infine voglio ringraziare tutte le persone incontrate, i miei compagni di squadra e gli staff che hanno facilitato il mio arrivo a Foggia.“