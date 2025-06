Da Coppe e scudetti ai cuori dei tifosi: Abbiati e Galli celebrano il Milan Club Manfredonia con Michele Lorusso

Manfredonia si conferma roccaforte del tifo rossonero, grazie all’instancabile impegno di Michele Lorusso, Presidente Onorario del Milan Club cittadino intitolato a Paolo Maldini.

In occasione del terzo anniversario dalla fondazione del club, Lorusso ha raccontato la genesi della propria passione per il Milan e delineato gli obiettivi ambiziosi che attendono l’associazione nei mesi a venire.

“La passione per il Milan nasce da bambino”, racconta Lorusso con tono emozionato, ripercorrendo i primi momenti in cui il legame con i colori rossoneri ha preso forma. Un amore trasmesso dal padre e rafforzato nel tempo dalle imprese del leggendario Milan degli olandesi. Un sentimento profondo che oggi trova nuova linfa anche nella presenza al fianco del club di Filippo Galli, storico difensore e simbolo di un’epoca gloriosa.

L’idea di fondare un Milan Club a Manfredonia, spiega Lorusso, è nata dalla volontà di trasformare quella passione in un punto di riferimento concreto per i tifosi locali. Un sogno reso possibile grazie alla collaborazione di un gruppo di amici e sostenitori accomunati dallo stesso amore per la maglia rossonera.

Il terzo compleanno del Milan Club Manfredonia si è rivelato un evento di grande rilievo per la comunità, arricchito dalla partecipazione di figure illustri del panorama rossonero. Oltre a Filippo Galli, ospiti d’onore della serata sono stati Luca Serafini, noto giornalista e volto autorevole di Milan TV, e Cristian Abbiati, ex portiere rossonero con il record di presenze nel ruolo.

“La presenza di Abbiati è stato un colpo importante”, sottolinea Lorusso, evidenziando come la partecipazione di campioni di tale calibro confermi la crescita e la credibilità del club anche al di fuori dei confini locali.

Nonostante la stagione appena conclusa sia stata “particolarmente sofferta” per i tifosi del Milan, Lorusso ribadisce con forza che “la fede resta fede”. Il Milan Club Manfredonia, infatti, prosegue nella sua missione di diffondere la cultura rossonera nella città e nella provincia, cercando di non far venir meno l’entusiasmo dei propri membri, anche nei momenti meno esaltanti.

Guardando alla prossima stagione, il clima all’interno del club è di cauto ottimismo. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina e l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo alimentano le speranze di un rilancio. L’assenza dalle competizioni europee, osserva Lorusso, potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico: “Potremo concentrarci solo sul campionato, per tornare a essere protagonisti”.

Sul piano logistico, il club è pronto a proseguire con le trasferte organizzate. Fiore all’occhiello dell’ultima stagione è stato l’accordo con una compagnia aerea di Foggia, che consente ai tifosi di volare direttamente a Milano, con pernottamento e biglietto per lo stadio inclusi. Un’iniziativa che testimonia la volontà del club di offrire servizi sempre più strutturati, rafforzando al contempo il senso di comunità tra i sostenitori.

