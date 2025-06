Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha annunciato il nuovo Decreto Semplificazioni, un pacchetto di 261 provvedimenti mirati a ridurre la burocrazia in settori strategici come carta d’identità, scelta del medico e iscrizioni scolastiche.

L’obiettivo è alleggerire il carico amministrativo per cittadini e imprese, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la semplificazione di 600 procedure entro giugno 2026.

Decreto semplificazioni: carta d’identità con validità permanente per over 70

Tra le novità più rilevanti, il decreto prevede la validità permanente della carta d’identità per i cittadini over 70, seguendo l’esempio di quanto già avviene in Spagna.

Questa misura mira a semplificare la vita degli anziani, eliminando la necessità di rinnovi periodici.

Scelta del medico e pediatra in farmacia

Per facilitare l’accesso ai servizi sanitari, sarà possibile scegliere il medico di base e il pediatra direttamente in farmacia.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione e semplificazione delle procedure sanitarie .

Iscrizioni scolastiche: principio “once only”

Nel settore dell’istruzione, il decreto introduce il principio del “once only”, che consente agli istituti scolastici di acquisire direttamente i dati e i documenti degli studenti attraverso una piattaforma unica.

Questo sistema semplifica le iscrizioni al primo e al secondo ciclo di studi, riducendo le incombenze burocratiche per le famiglie.

Trasporto pubblico: biglietterie automatiche e IA

Il decreto prevede anche l’installazione di nuove biglietterie automatiche per il trasporto pubblico locale e l’adozione dell’intelligenza artificiale per sburocratizzare l’amministrazione.

Queste misure puntano a ridurre i costi economici e sociali della burocrazia, stimati in circa 43 miliardi di euro l’anno .

Decreto semplificazioni: ai concorsi pubblici digitalizzazione e trasparenza

Infine, il ministro Zangrillo ha evidenziato i progressi nella digitalizzazione delle procedure concorsuali, con oltre 22.000 bandi pubblicati nel 2024 e più di 340.000 posizioni offerte.

Il portale del reclutamento inPA ha registrato 2 milioni di cittadini iscritti, la metà dei quali sotto i 40 anni, dimostrando l’efficacia delle nuove misure .

