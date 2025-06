Foggia, 27 giugno 2025 – Continua a peggiorare la situazione rifiuti nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove la recente rimozione di tre postazioni di cassonetti in aree strategiche ha aggravato le condizioni di decoro e igiene urbana, generando forti proteste da parte dei residenti.

Nel cuore del quartiere, in particolare nel quadrilatero di via Podgora – zona ad alta densità abitativa e commerciale, con numerose attività etniche – la scomparsa dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sta generando disagi crescenti. Due dei tre punti di raccolta sono stati eliminati nell’ultimo anno, suscitando critiche non solo per le conseguenze pratiche, ma anche per la mancanza di coerenza nelle scelte amministrative.

“Se si tolgono i cassonetti, i rifiuti non spariscono: si accumulano altrove”, denunciano i cittadini del comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia, che hanno realizzato una mappa dettagliata del degrado, corredata da fotografie che mostrano cumuli di spazzatura abbandonata su marciapiedi in via Trento, via Monfalcone, via Piave e persino nella stessa via Podgora, nonostante la raccolta differenziata porta a porta.

A peggiorare la situazione, spiegano i residenti, è la frequenza discontinua del servizio di raccolta, che non avviene quotidianamente – in particolare nei festivi – a differenza di quanto accade in città come Bari, dove AMIU Puglia, lo stesso gestore, garantisce la raccolta sette giorni su sette.

Uno dei punti di conferimento eliminati si trovava tra via Monfalcone e via Trieste. Secondo una dichiarazione istituzionale, la rimozione sarebbe stata decisa in seguito a una petizione popolare. Tuttavia, i residenti smentiscono questa ricostruzione: la petizione – affermano – chiedeva esattamente il contrario, ovvero un incremento dei cassonetti per migliorare la gestione dei rifiuti.

Le conseguenze sono evidenti: passaggi pedonali ostruiti, soprattutto per chi ha difficoltà motorie, odori insopportabili accentuati dal caldo estivo, proliferazione di animali infestanti come ratti e insetti, e un’immagine di degrado che accoglie i visitatori in arrivo alla stazione ferroviaria, a pochi metri da piazzale Vittorio Veneto.

Non mancano poi episodi quotidiani di rovistamento tra i rifiuti, con sacchetti sparsi e abbandonati sui marciapiedi. “Ci chiediamo quante sanzioni siano state realmente elevate per conferimenti irregolari. Temiamo che siano ben poche rispetto all’entità del problema”, afferma il comitato.

I cittadini chiedono interventi immediati: il ripristino dei cassonetti rimossi, una revisione completa del sistema di raccolta, l’installazione delle fototrappole promesse da tempo, un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine – anche in borghese – e soprattutto un confronto diretto con chi vive ogni giorno il quartiere.

“Il quartiere Ferrovia non può continuare a essere trattato come una periferia di serie B. Merita rispetto, servizi adeguati e risposte concrete. Perché i rifiuti non aspettano, e il degrado non si risolve ignorandolo.”