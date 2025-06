Quella di Foggia può pregiarsi di essere una delle province più sicure d’Italia per quel che concerne una tipologia di reato sempre molto temuta: il furto domestico.

È questo ciò che emerge dalla consultazione di un report di assoluta autorevolezza quale Indice della Criminalità, studio che viene pubblicato ogni anno da Il Sole 24 Ore e che è elaborato sulla base delle denunce pervenute alle Autorità.

Il dato di Foggia, di cui parleremo a breve, può dirsi positivo, ma non bisogna accontentarsi: ci sono assolutamente i margini per rendere le statistiche più confortanti e, affinché ciò accada, è importante anche che i cittadini riescano a proteggere in maniera più efficace le proprie dimore.

Rendere sicura la propria casa: i capisaldi che non devono mancare

In passato i principali dispositivi di sicurezza delle abitazioni, dagli impianti antifurto ai sistemi di videosorveglianza, erano appannaggio delle abitazioni più lussuose, dal momento che il loro costo non era indifferente.

Oggi, la situazione è cambiata radicalmente: per mettere in sicurezza la propria casa non è affatto necessario spendere tanto e l’efficacia delle varie soluzioni, sia per quel che concerne prodotti che tecnologie, è cresciuta in maniera esponenziale.

Quali possono essere, dunque dei buoni consigli per tenere alla larga i “topi d’appartamento”?

Certamente il primo baluardo a difesa della casa è la porta blindata, dunque è indispensabile installare un modello di qualità.

Si raccomanda di installare dei modelli appartenenti alle classi antieffrazione 3 e 4, considerate ideali per la sicurezza domestica, inoltre è doveroso sottolineare che i modelli di ultima generazione sono ormai divenuti iper tecnologici.

Per rendersene conto, basta dare un’occhiata a siti web di brand specializzati come ArietePorteBlindate: questi modelli sono impreziositi da innumerevoli “chicche” elettroniche quali serrature ad impronta digitale, report digitale degli accessi effettuati, automazioni di chiusura e tanto altro ancora.

Non bisogna dimenticare che spesso, purtroppo, i ladri si insinuano nelle case attraverso finestre e portefinestre, dunque anche i serramenti rivestono un ruolo molto importante nell’ottica della sicurezza.

È dunque necessario installare serramenti strutturalmente robusti, in grado di resistere efficacemente alle effrazioni; se l’immobile è molto esposto, inoltre, non può che essere un’ottima idea quella di installare anche delle grate di sicurezza.

Quanto alle tecnologie, c’è solo l’imbarazzo della scelta: impianti di videosorveglianza “smart”, sistemi antifurto gestibili in maniera domotica, antifurti a sensori, ad infrarossi… le novità sono pressoché infinite!

In provincia di Foggia, nel 2024, 113,2 episodi ogni 100.000 abitanti

Come si diceva, il report Indice della Criminalità è assolutamente autorevole e l’edizione più recente prende in considerazione le statistiche dello scorso anno, il 2024.

È molto interessante il fatto che esso non considera gli episodi criminosi in modo assoluto (le cifre tenderebbero inevitabilmente a risultare più alte nelle province più grandi e popolose), ma il rapporta alla popolazione.

Più esattamente, il report relativo ai furti domestici risponde a questa domanda: quanti furti di questo tipo si sono verificati nelle varie province ogni 100.000 abitanti?

Ebbene, in provincia di Foggia le denunce per questi reati sono risultate essere 113,2 ogni 100.000 abitanti, una cifra decisamente bassa laddove la si rapporti alla media nazionale, difatti Foggia si è collocata al 91° posto tra le 106 province italiane.

È decisamente emblematico il confronto con le province che sono risultate essere meno sicure: a Pisa, infatti, nel 2024 i furti domestici sono stati mediamente 481,5 ogni 100.000 abitanti, a Firenze 433,2 e a Lucca 427,1.

La palma di provincia più sicura d’Italia va invece ad Oristano, dove le denunce per furto domestico sono state appena 50 ogni 100.000 abitanti. (nota stampa).