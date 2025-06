L’Ambito Territoriale Sociale di Foggia ha programmato presso il Centro servizi per le famiglie in via Mandara n.34/B, gestito dalla cooperativa sociale “San Riccardo Pampuri”, un corso di sostegno alla genitorialità denominato “Genitore alla nascita”, il progetto di accompagnamento per padri in “attesa” e neo papà con figli di età compresa tra 0 e i 36 mesi.

Il primo incontro è previsto mercoledì 2 luglio, a partire dalle 17.00.

Il percorso mira ad accompagnare i papà, condividere esperienze e la gioia di diventare genitore. Tale progetto di accompagnamento è gratuito, aperto a tutti e si articolerà in moduli attraverso momenti formativi, informativi e di confronto.

Diverse le tematiche che saranno affrontate nel corso degli incontri: dal momento del passaggio alla paternità al rapporto padre-figlio/a, dalle attività di mentoring genitoriale ai tempi della famiglia e del lavoro. Sono previste anche attività ludico-laboratoriali rivolte a padri e figli.

Gli incontri periodici saranno tenuti da educatori e pedagogisti.

«E’ costante l’attenzione dell’ambito Territoriale Sociale di Foggia nell’accompagnare gli adulti in percorsi di genitorialità al fine di agevolare e migliorare la relazione nell’ambito familiare» il commento dell’assessora al Welfare, Simona Mendolicchio.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al recapito telefonico 0881.757204 o via mail info@centrofamigliesanriccardopampuri.it