ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita, Comunità Energetiche, Ase e bonifiche, informa che la consegna del nuovo kit mastelli per la raccolta differenziata e delle compostiere, dedicata ai cittadini residenti nelle Case sparse regolarmente iscritti ai ruoli Tari, avverrà direttamente a domicilio.

In caso di assenza dei residente al momento della consegna, sarà possibile ritirare il kit a partire da l unedì 14 luglio presso la sede ASE in Località Pariti – Zona Industriale , negli orari di apertura al pubblico.

In caso di mancato conferimento nei relativi mastelli o nella compostiera data in dotazione, i cittadini delle Case sparse dovranno conferire obbligatoriamente i rifiuti presso il CCR di Via Sotto Tenente Troiano, pena sanzioni amministrative.

Delega per il ritiro successivo