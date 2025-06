Princes a Foggia: 800 assunzioni per la campagna del pomodoro 2025

Un’opportunità su larga scala

Princes Italia S.p.A. ha ufficialmente aperto le selezioni per 800 assunzioni stagionali nello stabilimento di Foggia, in vista della campagna del pomodoro. Si tratta di uno degli impianti più grandi d’Europa nella trasformazione del pomodoro, con una capacità di 300.000 tonnellate annue di prodotto locale.

Profili ricercati e requisiti

Le posizioni aperte – tutte a tempo determinato con inizio previsto per fine luglio – riguardano diverse aree operative:

controllo qualità della materia prima

movimentazione merci e operatori di linea

personale SAP e bollettazione

carrellisti e addetti alla logistica

manutentori elettrici e meccanici

Si richiede la maggiore età; per ruoli logistici sono necessarie patenti specifiche (carrellista, CQC ecc.). Non serve esperienza pregressa.

Organizzazione del lavoro

Il contratto stagionale durerà l’intera campagna del pomodoro, con turnazione continua e orari distribuiti sui vari repartiti. Lo stabilimento rappresenta non solo un sito produttivo all’avanguardia, ma anche un punto di riferimento per la filiera del pomodoro in Puglia, in una logica di eccellenza e sostenibilità ambientale e sociale.

Come candidarsi

Chi fosse interessato può inviare curriculum vitae e certificazioni (patenti, attestati) entro il 15 luglio 2025 all’indirizzo email: curriculum@princes-ia.it

CCon queste 800 nuove assunzioni, Princes conferma il suo ruolo chiave nel distretto tornicolo foggiano, offrendo opportunità anche a chi non ha esperienza. L’appuntamento è dunque per la fine di luglio: un’occasione concreta per chi cerca lavoro nella filiera agroalimentare.

Lo riporta ticonsigliocom.