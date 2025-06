L’assessore Zichella realizza il sogno dei sangiovannesi: approvata la delibera storica

San Giovanni Rotondo, 27 giugno 2025 – Una giornata destinata a entrare negli annali della città, non solo sotto il profilo amministrativo, ma soprattutto per il suo valore simbolico e spirituale. Con la delibera n. 149 del 23 giugno 2025, la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per avviare l’iter di proclamazione di San Pio da Pietrelcina come compatrono di San Giovanni Rotondo, accanto al patrono storico San Giovanni Battista.

A firmare questo importante traguardo è Samuele Zichella, neoassessore con deleghe a turismo, spettacolo e randagismo, che in poche settimane dal suo insediamento ha dato prova di concretezza e attenzione verso la comunità.

“Questa delibera è un atto di amore e di verità verso la nostra storia e la nostra identità – ha dichiarato Zichella –. San Pio non è solo una figura spirituale di riferimento mondiale, ma è il simbolo stesso della nostra comunità, della sua fede e della sua opera di carità. Era doveroso, oltre che profondamente sentito, compiere questo passo formale”.

Un sogno lungo decenni

La proposta, fortemente voluta dalla cittadinanza, è il frutto di un desiderio diffuso e condiviso, maturato negli anni grazie anche all’impegno di un comitato cittadino che si era attivato presentando formale richiesta all’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo.

Con l’approvazione della delibera, prende ufficialmente il via il percorso ecclesiastico previsto: dalla consultazione con l’Arcidiocesi al successivo nulla osta della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, organismo vaticano deputato alla concessione del titolo di compatrono.

Il commento del Sindaco

Presente e partecipe anche il Sindaco Filippo Barbano, che ha voluto sottolineare l’importanza del momento:

“San Pio ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra città. La sua figura continua a richiamare milioni di fedeli da tutto il mondo, ma soprattutto è nel cuore di ogni sangiovannese. Questo riconoscimento è un tributo doveroso alla sua opera e al suo amore per San Giovanni Rotondo”.

Una scelta che unisce fede e identità

La proclamazione di San Pio come compatrono rappresenta un atto di riconoscimento formale di un legame profondo, radicato nel cuore della popolazione. Un passo che unisce tradizione e spiritualità, rafforzando l’identità della città che da oltre un secolo è legata indissolubilmente alla figura del Santo cappuccino.

E con questa prima azione significativa, l’Assessore Zichella si conferma già tra le figure emergenti della nuova Giunta, capace di intercettare i sentimenti della cittadinanza e tradurli in atti concreti.